A Carlo Ancelotti se le entendió todo horas antes de jugar la final de la Supercopa de España ante el Barcelona en Riad. No solo por lo que dijo ("Benzema ha vuelto, ha vuelto") sino por esa oculta sonrisa que deslizaba su rostro. "Es un jugador demasiado importante para nosotros", confesó el técnico del Madrid justo antes de posar junto a Xavi sobre el césped del Rey Fahd International Stadium.

No se entiende el equipo de Ancelotti sin el delantero francés, que ha vivido un tumultuoso inicio de temporada, castigado por las lesiones y envuelto en la polémica con la selección francesa porque Didier Deschamps no lo quiso esperar. Fue a Doha y volvió antes de empezar el Mundial sin jugar ni un solo minuto.

Ancelotti está feliz; Benzema, también. Coincidieron ambos en la misma frase con apenas cinco horas de diferencia en el frío y gris día de Riad, donde apareció la lluvia para derrotar a los escasos momentos de sol. "He vuelto, sí, he vuelto", confesó aliviado el capitán del Madrid, satisfecho por haber sorteado uno de los momentos más difíciles, justo coincidiendo con haber besado el Balón de Oro que le acredita como el mejor jugador del mundo de la pasada temporada. Trono que ahora pertenece, de nuevo, a Messi.

"Lo que pasó ya está. Estoy bien dentro de mi cabeza y en mi cuerpo también. El resto es un pasado complicado, pero ya está" Benzema - Capitán del Madrid

"Lo que pasó ya está. Estoy bien dentro de mi cabeza y en mi cuerpo también. El resto es un pasado complicado, pero ya está", ha dicho con tono seco Benzema, sin querer precisar nada de lo que le ocurrió con Francia. "No voy a hablar de Francia ni de la Copa del Mundo, no voy a responder a preguntas sobre esto", ha añadido en tono cortante.

Sin pistas sobre su futuro

Con 35 años, y una vez alcanzada la cima, Benzema no quiere mirar más allá. Ni siquiera cuando le preguntaron cuánto tiempo le gustaría estar siendo el jefe del ataque del Madrid. "¿Hasta cuándo? Estoy en Madrid y disfruto de cada entrenamiento, de cada partido… Esto va año a año", ha revelado el delantero.

El delantero ha anotado cuatro goles en los tres últimos partidos (Valladolid, Villarreal y Valencia). Y tres han sido de penalti

Acaba contrato en junio de 2023. O sea, queda libre dentro de seis meses, pero goza ya de la libertad para negociar con quien quiera. "No te puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en Madrid, pero sí te voy a decir que disfruto cada día en Madrid. Luego lo que pasa en el fútbol…", ha comentado el francés, quien ha marcado cuatro goles en los tres últimos partidos (dos al Valladolid, uno al Villarreal y otro al Valencia). Pero tres han sido de penalti.

Además, su rostro, serio y huyendo de cualquier complicidad con los periodistas, se tornó aún más áspero al ser cuestionado sobre si se había borrado del Madrid para preparar mejor su presencia en el Mundial. "¿Qué te puedo contar? Sé lo que hago, sé lo que representa para mí el Madrid. Nunca voy a dejar mi club por cualquier otra cosa", ha dicho con vehemencia para espantar cualquier sospecha que existiera sobre él.

"¿Borrarme? Sé lo que hago, sé lo que representa para mí el Madrid. Nunca voy a dejar mi club por cualquier otra cosa" Benzema - Capitán del Madrid

Antes del Mundial, Benzema jugó cuatro de los seis partidos de Champions. Pero sin marcar. Anotó, eso sí, un tanto en la Supercopa de Europa que ganó el Madrid al Eintracht (2-0). Y en la Liga, el francés disputó siete de las primeras 14 jornadas antes de la cita de Doha logrando cinco goles, zarandeado como estaba por las lesiones musculares.

Más serio se puso aún el capitán del Madrid cuando le tocó responder sobre Cristiano Ronaldo, quien visitó el pasado viernes el entrenamiento de su antiguo equipo. Pero no hay foto alguna que prueba el encuentro de los dos viejos compañeros. "No necesitamos fotos para decir que somos amigos. Eso es Instagram y otro mundo”, ha replicado tras confirmar, eso sí, que “no tuve tiempo para decirle hola porque no le pude ver".