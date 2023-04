El Maulí ya está preparado para vivir una tarde-noche histórica. El Antequera se enfrenta a partir de las 18.00 horas de este sábado al Yeclano Deportivo, tercer clasificado, y con un empate le basta para poder decir que son equipo de Primera RFEF. A falta de cinco jornadas para terminar la fase regular en el Grupo IV de Segunda RFEF, el equipo de Abel Segovia solo necesita un punto más para certificar de forma matemática su ascenso de categoría.

La semana pasada no se dieron los resultados necesarios para lograr el ascenso, pero hoy ya sí tiene que ser el día en el que los antequeranos puedan celebrar su ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Aventajan en 14 puntos al Recreativo de Huelva, segundo en la tabla, por lo que con un empate ante el Yeclano ya los onubenses solo podrían situarse a 12 del Antequera con 12 puntos por disputar, y el average particular favorece a los de Abel Segovia. En caso de perder el Antequera tendría que esperar a que el Recre no ganase en su feudo al Xerez Deportivo (domingo, 18.00 horas).

No debe retrasarse más. Todo está preparado en El Maulí para celebrar el ascenso. Que así sea.