En una comida benéfica de empresarios hace ya varios años, Pedro Méndez Urbano, natural de Coín, se sintió conmovido. El objetivo de aquella reunión era recaudar fondos para AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil del Hospital Materno de Málaga. En ese momento pensó que algún día tenía que hacer un gran reto, algo que fuera un gran desafío personal para ayudar a esta asociación que tanto bien hace por los niños y niñas que padecen cáncer.

Este próximo fin de semana, casi 5 años después, está a punto de cumplir su sueño. Pedro participará en el Segura Extreme, un triatlón de larga distancia. Todo es un poco más épico si tenemos en cuenta que Pedro no es deportista profesional, aunque sí le gusta hacer deporte habitualmente, lo que le ha llevado a prepararse durante muchos meses para afrontar esta durísima prueba, que es extrema incluso para deportistas habituales a este tipo de ultracompeticiones.

El Segura Extreme arrancará en el Pantano del Tranco, en Cazorla, y la meta estará en Segura de la Sierra, también en Cazorla. Serán 3.600 metros de natación, 180 Km en bicicleta con un desnivel de 4.800 metros y una carrera a pie para finalizar de otros 44 Kms más, con un desnivel de 2.500 metros. Lo dicho: un reto titánico. La prueba dará comienzo a las 05:30 de la mañana y terminará pasada la media noche.

A pesar de la enorme dureza, de ser solo un amateur y de que su cuerpo va a ser sometido una enorme cantidad de estrés durante un largo periodo de tiempo, Pedro está totalmente convencido de que va a llegar a la meta, cueste lo que cueste, porque la labor de AVOI lo merece y su deseo es ayudar a que los niños para los que trabajan puedan tener un día a día mejor en sus vidas: "Estoy completamente convencido de que lo voy a hacer, aunque tenga que llegar a rastras", asegura.

Acabar el Extreme es su reto personal, pero la principal función que tiene su participación en esta prueba es la de dar visibilidad a la recogida fondos para AVOI. Su empresa, Maderas Menur, ya ha aportado 4.000 euros a la causa y se espera que con esta prueba se recauden otros 4.000 más, aunque el verdadero objetivo, en cuanto a cifras, es llegar a los 10.000 euros. La forma de colaborar con la campaña es a través del sitio web https://www.migranodearena.org/reto/reto-solidario-a-favor-de-avoi. Ahí es donde se pueden hacer las donaciones, que por muy mínimas que sean, son bienvenidas.

La asociación empleará los fondos recogidos para realizar talleres con los niños y niñas, para hacer diversas compras e incluso hacer excursiones. Y es que el estado anímico es muy importante para recibir las sesiones de quimioterapia, por lo que tener a los niños y a las niñas contentos es de vital importancia. El propio lema de AVOI es muy idóneo en este caso: "Sonrisas por bandera".

Dura preparación durante muchos meses

A pesar de tener su familia, su trabajo en la empresa familiar y otras actividades profesionales, Pedro ha encontrado la manera de preparar este reto levantándose de madrugada para entrenar y sacrificando momentos con la familia. Y es que como él mismo afirma: ¨el tiempo hay que fabricarlo¨. También reconoce que "si no hubiese sido por el apoyo de la familia, jamás lo había logrado".

Pedro se reconoce un gran fanático del ciclismo, pero en palabras suyas ¨a lo mejor me tengo que obligar un poco a nadar y a correr¨. Lo cierto es que ha sido una preparación muy dura, con algún contratiempo importante. "En enero, con la bici, tuve un grave incidente por culpa de la lluvia. Me pusieron 26 puntos y me diagnosticaron una contusión grave en la espalda. El tiempo estimado de recuperación era de 3 meses, pero en 5 días ya estaba subido otra vez en la bicicleta", recuerda.

El deportista coíno lo tiene claro, su mayor satisfacción sería acabar el reto y haber aportado el mayor dinero posible a esta causa. Otras ideas que rondan su mente son organizar una cena, una gala o una verbena en Coín para poder recaudar más fondos. De momento, toca hacer frente a un Triatlón extremo, pero que "si es por un buen motivo no hay problema".

La cuenta atrás para la madrugada del sábado está en marcha. En sus palabras se nota la satisfacción y la ilusión del que quiere ayudar a los que más lo necesitan. También quiso aprovechar esta ventana en La Opinión de Málaga para dar las gracias a todos los que están participando con sus donaciones en este reto. "Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado y los que todavía pueden hacerlo hasta este fin de semana en esta iniciativa que seguro provocará risas y alegría a unos niños y niñas que lo necesitan".