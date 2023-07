Nueva jornada para recordar del Club Atletismo Málaga, en esta ocasión en Jerez de la Frontera (Cádiz) con motivo del campeonato de Andalucía de clubes sub16 al aire libre, donde los equipos de ambas categorías, tanto masculina como femenina lograron una segunda posición.

Una plata que no sólo sirve como reconocimiento deportivo para todos ellos, si no también como un premio al esfuerzo, a la humildad, al compañerismo, al apoyo mutuo y a la lucha hasta el último minuto. No hubo ningún compañero que sobresaliese más que otro, toda la competición se realizó en equipo y en una sintonía casi perfecta.

Por otro lado, en la categoría sub20, hasta cuatro chicos llegaron a las semifinales en las categorías de 100 y 200 metros lisos.

Éxito de participación y de público

El delegado de Juventud y Deportes, Rafael Mateos, del Ayuntamiento de Jerez, destacó el éxito de participación registrado en el Campeonato de Andalucía sub20 y sub16 de Atletismo que, organizado por la Federación Andaluza de Atletismo junto al Consistorio y se disputó en el Estadio Municipal Chapín.

El campeonato comenzó el sábado con las pruebas del sub-20 y continuó el domingo con las pruebas sub-16. Los participantes completaron distintas modalidades de atletismo como velocidad, medio fondo, fondo, concursos de jabalina, disco y peso. Asimismo, se desarrollaron pruebas de salto de pértiga, longitud y triple salto. Por equipos se completaron pruebas de relevos 4x100, 4x300 y 4x400.