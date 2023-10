La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias por un presunto delito de odio de aficionados radicales del Atlético de Madrid contra una niña de raza negra en el exterior del Estadio Metropolitano el pasado 24 de septiembre, en los prolegómenos del derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. La apertura del investigación se produce después de que LaLiga presentara la semana pasada una denuncia por estos hechos.

La niña acudió al estadio del Atlético con una camiseta de Vinicius, futbolista del Real Madrid, acompañada por su tía, aficionada colchonera, y su madre. En los minutos previos al partido, un grupo de ultras increpó a la familia y les profirió insultos racistas intimidatorios, que provocaron que abandonaran el lugar sin entrar al campo.

Los insultos que recibió la niña

Según explicó la tía, en una entrevista en la Cadena Ser, individuos con ropa identificativa del Frente Atlético les profirieron insultados como "Vikingo, no", "mono", "negra de mierda" o "vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda". Uno de ellos incluso agarró a la tía mientras había una "multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña".

"Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta. La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella. Tenía muchas pesadillas. No sabe por qué ha pasado todo. Me ha dicho que por favor no la vuelva a llevar a un estadio", relató la tía de la niña en la Ser.

Denuncia ante la Policía

La madre y la tía de la menor denunciaron los hechos ante la Policía, que buscan ahora pruebas videográficas que permitan identificar a las personas que protagonizaron los insultos racistas. La reacción de LaLiga fue presentar una denuncia ante la Fiscalía, que ha asumido la invesigación y ha incoado diligencias para esclarecer los hechos.

El pasado miércoles, el Real Madrid invitó a la niña y a su familia al Santiago Bernabéu para presenciar en directo el partido entre el Real Madrid y la UD Las Palmas y conocer a la plantilla. El Atlético también se puso en contacto con la familia para ponerse a su disposición.

No es la primera vez que se viven incidentes racistas en los aledaños del Civitas Metropolitano. El año pasado, el propio Vinicius fue el foco del odio de los aficionados radicales del Atlético.