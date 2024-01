No hubo manera. Las panteras no pudieron remontar el buen inicio del Sola noruego, en un Carpena que no fue el talismán que en otras ocasiones ha representado la cancha de Carranque (22-26). La renta de dos dianas que reflejó al descanso el electrónico (13-15) se amplió a cinco durante buena parte del segundo tiempo. El mayor físico de las nórdicas declinó esta vez la balanza, con demasiadas pérdidas de balón por parte de las costasoleñas.

El Balonmano Málaga Costa del Sol tardó en entrar en juego casi dos minutos. Ante un Sola muy concentrado en defensa, al límite de lo permitido en el reglamento, voló al contragolpe para situarse pronto con 0-2. Isa Medeiros acortó distancias, pero una segunda diana de la visitante Kristina Novak situaba una renta de tres dianas (1-4) que fue la más repetida durante la primera parte e incluso los primeros compases de la segunda mitad. Tuvo que emplearse a fondo la meta internacional Merche Castellanos para que poco a poco las nórdicas fuesen perdiendo fuelle. Dos dianas casi consecutivas de Espe López propiciaron se estrechara el electrónico del Carpena (4-5) en estos primeros compases del debut de las panteras en esta fase de grupos de la EHF European League. Guiadas por Novak y Camilla Herrem, las jugadoras del Sola seguían cómodas pese a el doble acierto de Gabriela Bitolo desde los siete metros (8-11). Los arreones de las panteras, no obstante, guiados desde la pizarra por Suso Gallardo, mantenían las opciones de victoria casi intactas. A cinco minutos para la conclusión de este primer acto se recortaba a la mínima expresión la distancia (11-12). El banquillo local protestaba reiteradamente la excesiva permisividad de los colegiados ante el imponente físico de las noruegas. Dos siete metros transformados por el Sola permitieron compensar los últimos goles locales de Bitolo y de Rocío Campigli y llevar al descanso una renta de dos dianas que mantenían las espadas en alto (13-15). Tras la reanudación, Gabriela Bitolo anotaba de nuevo de penalti, el que era ya su cuarto tanto (uno de ellos en juego). Volvía la diferencia de un gol (14-15), pero los siguientes cinco minutos fueron casi una pesadilla para nublar las esperanzas del Costa del Sol. Alcanzó el cuadro noruego su máxima renta (15-20), de nuevo con Kristina Novak muy inspirada al situarse con hasta media docena de tantos en su cuenta. Ahí tuvieron que irrumpir dos de las panteras de mayor calidad para cerrar la vía de agua abierta en el navío malagueño. Primero un doblete de Estela Doiro, que rebajaba a tres dianas la diferencia. Y luego apareció la siempre combativa Silvia Arderius, recién recuperada de un proceso vírico, para alimentar las esperanzas de minimizar los daños (19-22). El siguiente minuto, del 50 al 51, volvería a representar un jarro de agua fría. Maja Magnussen transformaba sus dos primeros goles y allanaba el camino para el triunfo visitante en esta primera jornada en el grupo D de una competición europea en la que las panteras ya han hecho historia. A falta de cinco minutos y pese al cierto de Bitolo desde siete metros o de Sara Bravo desde la esquina, el marcador no bajaba de esa renta visitante de cinco dianas (21-26). Sole López estableció el definitivo 22-26 con el que las nórdicas regresan con dos puntos en su casillero, tras asaltar un Carpena que durante momentos soñó con la remontada. Ficha técnica Balonmano Costa del Sol: Castellanos, Bitolo (6), Cesáreo (1), Doiro (3), Arderius (1), Sole López (1), Bravo (2), Cuadrado (1), Estitxu, Campigli (3), Lima (1), Espe López (2), Medeiros (1) y Virginia. Sola HK: Granlund, Skartveit, Eklo (2), Holta (1), Wolff (1), Haugseng, Kristiansen (5), Restad, Magnussen (4), Fossum, Knutsen (3), Terland, Novak (6), Barlka y Herrem. Árbitros: Ante Mikelic y Petar Paradina (Croacia). Parciales: 1-4, 4-6, 6-8, 8-10, 11-12, 13-15, 14-16, 15-19, 18-22, 19-22, 21-26 y 22-26. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo D de la EHF European League disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga (Málaga) ante 2.358 espectadores.