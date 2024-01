Mientras que a Ancelotti los derbis le dan miedo, como aseguró en la rueda de prensa previa, para Rodrigo de Paul, un 'canchero' confirmado, podrían estar jugándose este tipo de partidos cada semana. Los duelos frente al Real Madrid estimulan a un jugador que ha crecido en los últimos partidos, como ha reconocido su propio entrenador en la previa al duelo de semifinales de Supercopa, el primero de los tres derbis que jugarán ambos equipos.

"En los últimos encuentros me he sentido como deseaba"

"Siempre me gusta disputar este tipo de partidos. Implican mucha importancia mental y también mucha energía. Son encuentros lindos. Nos encanta jugarlos tantas veces como sea posible. El Atlético de Madrid siempre es bienvenido y estamos preparados. Lo vamos a hacer muy bien", defendió el mediocentro argentino, que tendrá un papel clave para que los rojiblancos avancen hacia una final que brinda un título. Un mérito que todos agradecen.

De Paul lleva con la moral alta después de ser fundamental en una fase complicada del Atlético, donde ha ido diluyendo la "energía" de la que se refiere. Es el 'motorcito' de un conjunto que en torneos cortos como la Supercopa necesita ese aporte extra. "Me siento bien y ayudar al equipo siempre es importante. Es verdad que en los últimos encuentros me sentí de una manera deseada. Estoy muy contento", comentó exultante.

"Nos hubiera encantado estar con nuestra gente, pero se juega en Arabia"

Sobre la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí, alejados de los aficionados, De Paul fue contundente: "Obviamente, a nosotros nos encantaría jugar con nuestra gente, como siempre, que nos hace sentir que somos los más poderosos. Pero tocó 'acá' -frase repetida por Simeone- y estamos en las mismas condiciones que el rival. Por lo que mañana nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos ilusionados. Esperamos que nos animen desde España", pidió el argentino, consciente de que el calor del Metropolitano o incluso en los desplazamientos es fundamental en la moral de la plantilla.

De Paul aplicó la naturalidad en su discurso, sin achacar su mejoría a ningún factor concreto. "No me detuve a saber por qué. Pero sí que el Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser, como dije ya hace un tiempo. El club, el míster y yo mismo no nos conformamos. Yo me exigía dar un paso adelante y es muy placentero haberlo logrado. Me siento mentalmente bien y espero seguir así", sentenció el amante de los derbis como rutina.