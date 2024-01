Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, afronta la semifinal de Supercopa ante el Real Madrid como un partido individualizado. Ha vuelto a reafirmarse en la filosofía del "partido a partido" en la previa al duelo. Regresa al modo conservador que tan buenos resultados le ha dado. "La Liga es una competición más larga y esta es más corta. Lo que sucederá mañana tampoco tendrá que ver con lo de la Copa del Rey. Nos vamos a enfrentar a un gran rival que nos entusiasma. Nos genera altas expectativas", aseguró.

"En la Supercopa el Real Madrid contará con otros jugadores"

El Atlético tiene un gran ejemplo que seguir con el 3-1 de Liga, la única mancha en el impoluto expediente del Real Madrid. Aunque el 'Cholo' no quiere vivir del pasado, consciente de que la realidad actual es diferente al del pasado 24 de septiembre. "Había futbolistas diferentes. En la Supercopa habrá jugadores del Real Madrid que podrán participar que no estuvieron en aquel encuentro. Fue otro momento. Lo vamos a jugar de la manera que creemos en este momento de la temporada", defendió el técnico argentino.

El equipo rojiblanco visita Arabia Saudí, el país que le arrebató a Yannick Carrasco en el tramo final del mercado estival. Simeone teme que esto vuelva a pasar. "El otro día comentaba que no estaba abierta la posibilidad, pero tenemos futbolistas importantes que pueden ser seducidos por lo que se está creando en Arabia Saudí. Si sucede, solo espero que sea lo mejor, como siempre, para el club y los futbolistas", insistió.

La baja del belga abrió una sana competencia entre Samu Lino o Rodrigo Riquelme que enriqueció la filosofía de los carrileros del Atlético. Simeone, al igual que todos los participantes en esta Supercopa, cerró filas con la celebración del torneo en el estado de Oriente Próximo. "En todos estos años nos ha tocado venir a jugar aquí nos han recibido con entusiasmo. Estamos aquí para jugar porque así se ha decidido", explicó.

"De Paul es un jugador extraordinario como pocos"

Simeone también fue cuestionado sobre la evolución de Rodrigo de Paul, que compareció con él. "Es un jugador extraordinario como pocos. Tiene una jerarquía y personalidad que le posiciona. Todo esto lo demuestra con hechos, porque de lo contrario no crecería. Tiene más peso y lo ha reflejado en los últimos partidos. Así que necesitaremos más de él. Más de ese jugador que fichamos al Udinese", analizó.

Porque eso no quiso entrar en el debate del reparto económico de los participantes, cuestión que se planteó en la rueda de prensa. "Seguramente es mejor que responda Miguel Ángel (Gil Marín) o Enrique (Cerezo). Yo me tengo que centrar en el juego. A nadie le va a importar mañana cómo son estos números. Solo les importa si ganamos o perdemos. Me centro en mi lugar y en lo que debo hacer, intentando que sea del mejor modo que puedo", zanjó con la tensión contenida que le caracteriza antes de este tipo de partidos.