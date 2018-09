Sarah Harmon: "Buscar un nuevo trabajo es un trabajo en sí mismo"

Sarah Harmon, directora de LinkedIn en España y Portugal, es una de las ponentes que el próximo 4 de octubre participará en la jornada eWoman València. El foro mostrará casos de éxito de mujeres en el entorno laboral y tecnológico a nivel nacional e internacional. El encuentro busca fortalecer la imagen de la mujer de hoy, está organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica y se realizará en el Palau Alameda de Valencia

-¿Qué hace una mujer como usted en un sitio como ese?

-Mi primer trabajo [en Estados Unidos] fue increíble pero la experiencia fue muy mala por muchas razones: por la cultura de la empresa, por el machismo. Aquello me dejó una crisis de confianza y mi padre me animó a viajar. Y así acabé en España que fue un descubrimiento para mí. Creo que en España soy mejor persona. Me explico: soy una persona competitiva, perfeccionista, enérgica. España me ha enseñado mindfulness, a dar importancia a las relaciones entre personas, a ir despacio, a centrarme en mi familia y amigos. A LinkedIn me incorporé hace seis años, cuando se abrió la oficina local. Por entonces teníamos poco más de 3 millones de usuarios. El objetivo era aumentar ese número –hoy supera los 10 millones-. Para ello, abrimos tres áreas de negocio, LinkedIn Talent Solutions, LinkedIn Marketing Solutions y LinkedIn Sales Solutions, lanzamos nuevos productos, trabajamos de cerca con nuestros clientes corporativos, ayudamos a los usuarios a desarrollar su marca profesional€

-LinkedIn es...

-La red profesional más grande en internet. Fue fundada en 2003 y cuenta en la actualidad con más de 575 millones de miembros a nivel mundial. La misión principal de LinkedIn es hacer que los profesionales sean más productivos y exitosos en su trabajo, así como acercarles nuevas oportunidades económicas. LinkedIn no es solo una red para encontrar empleo, sino una plataforma donde construir una marca personal, relacionarse e informarse.

-Por jerarquía, usted es una de las personas en las que más ilusiones y esperanzas deposita la gente tanto en España como en Portugal. ¡Vaya responsabilidad!

-Soy una persona muy afortunada. Amo mi trabajo. Todos los días me siento inspirada por mi equipo y por las historias que nuestros miembros me cuentan en persona. Estoy muy implicada en ayudar a personas de todos los ámbitos de la vida a encontrar su vocación y su satisfacción profesional.

-¿El usuario sabe manejar correctamente esta red?

-He visto mejoras masivas en la calidad de los perfiles de LinkedIn en español y portugués en los últimos 5 años. También estoy feliz de ver a más y más usuarios blogueando y conectándose internacionalmente. Veo dos áreas claras de mejora en el comportamiento del usuario. Primero, me encantaría ver a más usuarios aprovechando nuestras capacidades de vídeo. Dos, si estás buscando un trabajo, no puedes simplemente quedarte sentado y esperar que los reclutadores te llamen. ¡Tienes que estar activo! Buscar un nuevo trabajo es un trabajo en sí mismo.

-¿Cómo se debería hacer un buen uso de la plataforma?

-Sin duda, lo que es indispensable es ser activo. Además de completar de una forma correcta tu perfil (añadir una foto que te represente como profesional, incluir un resumen, enumerar tus habilidades y, en definitiva, contarle al mundo lo que puedes hacer); el siguiente paso es tener una participación en LinkedIn: sigue a empresas de tu interés, participa en grupos de tu sector y comparte noticias u opiniones propias que te posicionen como experto en tu sector. Así lograrás destacar y sacarle todo el provecho a la plataforma a nivel de networking y nuevas oportunidades. También es imprescindible que contemos nuestra historia y lo que nos hace únicos, pues esa es nuestra principal fortaleza. Además de ser sinceros describiendo nuestras capacidades y de seguir nuestros consejos para completar tu perfil, una de las claves es ´enseñar mejor qué contar´, es decir, incluir ejemplos de tu trabajo que ilustren tus logros, resultados y lo que eres capaz de hacer.

-¿Hay tanto talento real como se presume en los currículos?

-¡Por supuesto que hay! Cada persona es una colección única de experiencias, conocimientos y talentos especiales. Diría que la mayoría de nosotros todavía necesitamos aprender cómo contar nuestra historia de una manera más poderosa.

-¿Qué porcentaje de los usuarios de LinkedIn buscan empleo?

-Sólo el 20-25% de los usuarios de LinkedIn están en búsqueda activa de empleo. Y el 60-80% de las personas que están con nosotros, lo que quieren es mejorar sus oportunidades profesionales: un comercial, un conferenciante profesional, un startup que busca financiación, un empresario en busca de socios para enfrentarse a un pliego de condiciones grande.

-¿Qué buscan en LinkedIn los cazatalentos?

-Como cada profesional es único, cada proceso de contratación es único. Sin embargo, en general, sabemos que los cazatalentos vienen a LinkedIn por la amplitud y profundidad de la información que pueden encontrar sobre su mercado de talento. Los cazatalentos vienen a LinkedIn porque encuentran perfiles completos y de alta calidad en la plataforma que los ayudan a informar mejor sus decisiones de contratación. Hemos detectado que un 23% de los reclutadores puede descartar a un candidato por no tener perfil en LinkedIn. Además, en España un 51% de los reclutadores utiliza las redes sociales para encontrar y contratar al mejor talento, superando la media global del 38%. Los usuarios con una lista de 5 o más habilidades son contactados (por mensaje) hasta 33 veces más por los reclutadores y otros miembros de LinkedIn y reciben hasta 17 veces más visitas de perfil.

-¿Quién utiliza mejor su plataforma, los hombres o las mujeres?

-En un estudio de 141millones de usuarios, LinkedIn identificó una diferencia clave en la forma en que hombres y mujeres se presentan: las mujeres se promocionan a sí mismas y sus éxitos considerablemente menos. El informe dice que los hombres se expresan más y enumeran más información en general. Al observar los datos, encontramos que los hombres tienden a sesgar sus marcas profesionales para destacar más experiencia de nivel superior, a menudo eliminando los roles de nivel junior por completo. Es más probable que las mujeres tengan resúmenes de perfil más cortos.

-Y en el perfil, ¿cómo se puede llamar la atención?

-A medida que el mundo de los negocios evoluciona, surgen nuevas competencias, habilidades y puestos de trabajo que se adecúan a la demanda que se genera. Cada año, LinkedIn, realiza un estudio con el fin de conocer las tendencias actuales en lo que respecta a las habilidades más demandadas. En el ámbito de las habilidades técnicas (hard skills), en lo que llevamos de 2018, las más populares han sido Cloud and Distributed Computing, Análisis estadístico y data mining e Integración Software y Middleware. Por otro lado, las habilidades sociales (soft skills) son en muchas ocasiones, las más importantes a la hora de encontrar al candidato adecuado. Algunas de las más demandadas en 2018 fueron Liderazgo, Comunicación, Colaboración y Gestión de tiempo.

-Usted es una líder. ¿El líder nace o se hace?

-En mi opinión, muchos nacerán con cualidades de liderazgo, pero los mejores líderes que he visto en mi carrera son líderes que siempre están aprendiendo cómo ser mejores líderes. El liderazgo es una actividad de aprendizaje y practica permanente.

-Qué debe anteponerse, ¿el talento o el liderazgo?

-¿Por qué elegir? Un buen liderazgo y una cultura corporativa potente son dos de las herramientas más poderosas a la hora de fidelizar a los trabajadores en una empresa, pero la tecnología también puede ayudar. Nosotros creemos que el talento llama al talento y que los mejores embajadores de una marca son los propios trabajadores. Por ello, es clave dedicar esfuerzos a mejorar y mantener las buenas relaciones con los empleados, ofreciéndoles formación y escuchándolos para que sientan que forman parte de un proyecto común. Siguiendo en esta línea, LinkedIn ofrece a las empresas ayuda para mantener y desarrollar su talento existente.

-También es 'chief motivator'

-Así es, esas dos palabras sintetizan perfectamente mi papel hoy en día. Mi misión es gestionar a las personas para superarse y transformarse profesionalmente fomentando la adopción de nuevas estrategias y metodologías haciendo todo lo posible por asegurar el éxito de mi empresa, de los clientes y de los socios. (de su LinkedIn)

-¿Qué es lo más gratificante de su trabajo?

- Sin lugar a dudas, ver a mi equipo triunfar y, como resultado directo, beneficiar a todos los clientes y usuarios de LinkedIn en España y Portugal.

-Una pregunta más personal, ¿qué le atrajo a España?

-¡El amor! No, mi marido se va a reír, porque siempre digo lo mismo, pero no fue en ese orden. Me enamoré de España cuando vine aquí con 22 años, básicamente eludiendo responsabilidades. Mi primer trabajo [en Estados Unidos] fue increíble como trabajo, pero la experiencia fue mala. Aquello me dejó una crisis de confianza y el pensamiento de ´tengo que pensar muy bien qué es lo que quiero hacer en los próximos 45 años de mi vida´. Mi padre me animó a viajar. Y así acabé en España.