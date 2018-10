Iglesias dice que se ingresarán 7.000 millones más

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado el acuerdo que su formación ha cerrado con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y ha adelantado que contempla unos 7.000 millones de euros de ingresos adicionales por las subidas de impuestos y 5.000 millones más de gasto.



Así ha respondido Iglesias al ser preguntado sobre si cree que la Comisión Europa aceptará este plan presupuestario cuando se lo remita el Gobierno antes del lunes. En su opinión, son unos Presupuestos "responsables" porque contemplan 7.000 millones adicionales de ingresos y 5.000 millones de gasto, es decir, 2.000 millones de "superávit".



No obstante, ha reconocido que está "moderadamente satisfecho" porque le hubiera gustado "conseguir más cosas". Además, se ha mostrado convencido de que lograrán sumar a ERC, PDeCAT, PNV y Compromís para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlos.



"Quiero pensar que ERC no va a condicionar la subida del salario mínimo a aspectos en los que vamos a estar de acuerdo. Creo que van a ser responsables", ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, antes de afirmar que a los independentistas catalanes les conviene que el Gobierno continúe y que Podemos esté en la mesa de diálogo.



Iglesias ha asegurado que le hubiera gustado que los Presupuestos fueran más sociales, por ejemplo, incorporando una mayor subida del salario mínimo o más medidas para pinchar la burbuja del alquiler. "Pero hemos tenido que ceder también", ha explicado.



"Negociar es ceder. Hemos llegado a un acuerdo bueno que plantea que no pueden esforzarse los de siempre", ha apostillado, antes de señalar que "este acuerdo es el punto de inicio". "Cuando gobernemos en 2020 podremos hacer más cosas", ha augurado.



Críticas del Partido Popular

Cosidó acusa al PSOE de entregar los PGE a Podemos

.@sanchezcastejon entrega el Presupuesto del Estado a @Pablo_Iglesias_ . Con @ahorapodemos dirigiendo la política económica en pocos años estamos como en Venezuela, pasando hambre. „ Ignacio Cosidó (@Ignacos) 11 de octubre de 2018

Por su parte, Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso, ha considerado que el acuerdo presupuestario esporque vuelve a poner en marcha las políticas que llevaron a la anterior recesión.En declaraciones en el Congreso, Montserrat ha hecho esta primera valoración del pacto alcanzado, sin entrar en detalle sobre los acuerdos adoptados, que analizará con más detalle el secretario de Economía del partido,y mayor destrucción de empleo", ha dicho la portavoz popular, quien ha lamentado que el "peaje" a Podemos por su apoyo al Gobierno de Sánchez lo van a tener que "pagar" todos los españoles.Y ha añadido que no quiere imaginar cuál será el peaje del jefe del Ejecutivo a los independentistas para que apoyen estas cuentas.Al ser preguntada por cuáles son las medidas que harán mella en la economía,no ha concretado pero ha insistido en que el acuerdo en su conjunto lleva "a más paro, más impuestos, más inflación y menos crecimiento económico", y ha concluido con que "estamos ante la zapaterización de la economía española".Tras señalar que éste no es un acuerdo presupuestario sino el programa propio de una campaña electoral, la portavoz del PP ha reprochado además al PSOE que gobierneY ha lamentado que los socialistas gobiernen con Pablo Iglesias así como "con Torra, Rufián y Puigdemont ".Ha añadido que Pedro Sánchez deberíapara llevar al país "donde toca", pero no lo hace porque solo busca "sentir sentado en su silla" en La Moncloa y "sin pensar en los intereses de los españoles".El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha criticado este jueves el acuerdo alcanzado entre Gobierno y Podemos para un proyecto deasegurando queAsí lo ha expresado Cosidó en un mensaje en la red social Twitter después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , firmaran esta mañana en La Moncloa el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).De este modo, el portavoz del PP en el Senado ha censurado el pacto entre el Ejecutivo y el partido 'morado' por el que, entre otras medidas, se acometerá la subida del(SMI) a 900 euros en 2019.Cosidó considera que el presidente del Gobierno ha entregado la ley presupuestaria a Pablo Iglesias y ha recalcado que la política económica que ha planteado Podemos en las negociaciones con el Gobierno, llevará a España a