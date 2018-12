Caixabank lanza un programa para fomentar la diversidad y la igualdad de género

La presencia femenina en puestos directivos se ha estancado en las empresas españolas. Según el informe 'Women in Business 2018: ¿cumplir o liderar?', de Grant Thornton, apenas se ha incrementado un 5% desde 2011, lo que deja el porcentaje actual en un 27%, idéntico al del año anterior. El estudio también afirma que, aunque prácticamente un 80% de las empresas españolas ya tiene al menos a una mujer desempeñando puestos de dirección, el hecho de que la proporción de mujeres en cargos directivos no aumente lleva a una conclusión: las empresas no están liderando el proceso.

"El avance de la mujer dentro de las estructuras empresariales en España ha sido dolorosamente lento ", afirmó el presidente de Grant Thornton en España, Alejandro Martínez Borrell, durante la presentación del informe, que tuvo lugar en el Forbes Summit Women 2018 a principios de octubre. Martínez Borrell también apeló a la necesidad de una nueva colaboración "desde cero" entre las empresas y las instituciones para impulsar la presencia de mujeres en puestos de dirección, y se preguntó si ha llegado el momento de plantear nuevas medidas para impulsar la diversidad de género en la alta dirección de las empresas. La pregunta a debate es: ¿qué medidas adoptar?

Simultáneamente a la presentación del estudio, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, anunció la tramitación de una ley urgente para impulsar la incorporación de las mujeres a puestos directivos en las empresas, incluyendo algunas medidas que sean de obligatorio cumplimiento. "La autorregulación en este tema funciona regula", por lo que se hacen necesarias medidas contundentes que obliguen y no solo inviten, como las que han tomado varios países europeos con resultados positivos", indicó la ministra.

La obligatoriedad de las medidas es una cuestión polémica: ocho de cada diez empresas españolas no creen en la imposición de cuotas obligatorias como medida para lograr la igualdad de género entre directivos, según el mismo informe de Grant Thornton. Sin embargo, la directora del estudio, Isabel Perea, sí que reivindica su efectividad: "La aplicación de cuotas no es suficiente, pero es un paso necesario. Las cuotas deberían estar garantizadas en todo el proceso de selección, para lograr la equidad entre mujeres y hombres con la misma capacitación", afirmó.

En este sentido, CaixaBank, cuya plantilla está formada en un 54% por mujeres, ha puesto en marcha recientemente el programa Wengage, que tiene como objetivos impulsar la igualdad de género y reforzar el rol de la mujer en la empresa y la sociedad. Este programa se enmarca dentro del Plan de Diversidad de CaixaBank, que busca fomentar la diversidad en todas sus dimensiones, la de género, pero también la funcional y la generacional.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, declaró a este respecto que "la diversidad es clave para conseguir atraer y desarrollar todo el talento potencial de una organización. CaixaBank ha conseguido sus objetivos de aumento de mujeres en posiciones directivas marcados en el Plan Estratégico 2015-2018, con un 39,6% de mujeres directivas, uno de los porcentajes más altos del sector. Seguir trabajando en esa línea, fomentando la igualdad y la meritocracia, es la mejor manera de afrontar los grandes retos de nuestros días", defiende.

Algunas acciones internas incluidas en el programa Wengage son los planes de mentoring femenino, mediante los cuales directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional. Otra de las iniciativas relevantes de Wengage es la elaboración de la guía 'Comunicación igualitaria: el reto de las relaciones interpersonales', un libro escrito por la doctora y catedrática de Lingüística Hispánica de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío. Esta publicación es una guía de uso interno para promover los comportamientos inclusivos y no sexistas que incluye recomendaciones prácticas para evitar que los estereotipos condicionen las decisiones y favorecer la igualdad en el desempeño profesional.

Asimismo, la entidad está adherida a diversos programas internacionales para impulsar la igualdad de género, como la iniciativa Women's Empowerment Principles, de Naciones Unidas, el Acuerdo Voluntario 'Más mujeres, mejores empresas' con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para una mayor representatividad de la mujer en posiciones directivas, o el Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias.

En cuanto a las actividades externas, CaixaBank desarrolla conferencias y debates sobre diversidad en su red de oficinas, como la iniciativa DialogA y los debates Diversity Talks. También organiza, junto a Prensa Ibérica, los espacios e-Woman de debate sobre liderazgo femenino.