Ultrasonido de alta intensidad, el innovador tratamiento sin cirugía de rejuvenecimiento facial que no lesiona la piel

El Hospital Quirónsalud Marbella dispone en su cartera de servicios de un innovador tratamiento de rejuvenecimiento facial que despunta con respecto al resto de técnicas convencionales por la eficacia de sus resultados y por el plus añadido de que no provoca lesiones en la piel. Son beneficios que, en opinión de la doctora Natalia Cárdenas, Jefa de Servicio de la Unidad de Medicina Estética, suponen una gran ventaja. “Se trata de un tratamiento basado en ultrasonidos que ofrece múltiples ventajas con respecto a otras técnicas. En primer lugar no hace uso de agujas. Es decir, no se atraviesa la piel, por lo que no provoca lesiones y no deja signos visibles tras el tratamiento y ello permite hacer vida normal horas después de la sesión. Otro factor relevante es que se puede aplicar en todos los fototipos de piel, actúa con éxito en pieles claras y pieles bronceadas”, explica.

El tratamiento al que se refiere la experta del hospital marbellí se denomina Ultraformer III y en la actualidad está considerado como una de las técnicas más innovadoras en el campo de la Medicina Estética. “Es una tecnología que tiene como finalidad estimular colágeno propio, para pieles con flacidez y elasticidad, que han perdido la firmeza. Está basada en ultrasonido de alta intensidad (HIFU) microfocalizado que estimula la producción de colágeno a través de la energía térmica en planos profundos de la piel y en el tejido”, detalla la doctora Natalia Cárdenas.

La especialista explica que en tan solo 6-8 semanas tras el tratamiento el resultado es “óptimo en pieles en las que se consigue contracción de la piel, elevando y tensándola de forma no invasiva, mejorando la flacidez y permitiendo redefinir el contorno facial”.

Ultraformer III tiene la gran ventaja de que se puede realizar en cualquier época del año lo que supone una cualidad muy valorada en zonas de litoral como es el caso de Marbella. Se puede aplicar en los meses de verano ya que no tiene contraindicaciones con el sol. “Es algo a tener en cuenta, porque en Medicina Estética, es tan importante el tratamiento en si, como las precauciones que el paciente debe tener después de cada tratamiento en casa o a la hora de estar al aire libre. En este sentido esta técnica permite al paciente seguir haciendo vida normal después de su realización, sea cual sea la fecha del año en la que decida hacerla.”, subraya Cárdenas.

La clave está en el diagnóstico profesional

A quienes se están planteando realizar un retoque estético pero no se atreven a dar el paso la especialista aconseja que acudan siempre a una consulta profesional de un experto autorizado. “Yo creo que la clave de esta especialidad radica en la indicación del tratamiento adecuado en el momento oportuno. Es importante analizar la manera que tiene cada rostro de envejecer, en mi caso, me gusta establecer objetivos a largo plazo. Creo que más vale prevenir que curar”, acota. En palabras de la doctora, el factor diferenciador de la Unidad de Medicina Estética, del Hospital Quirónsalud Marbella es “la atención al paciente y la garantía de profesionalidad de todo el equipo así como nuestro compromiso con el concepto de Medicina Estética responsable.

El perfil de paciente que acude a la consulta de la doctora Cárdenas es el de una mujer, de entre 40 y 50 años, que quiere orientación sobre el tratamiento más adecuado para atenuar la aparición de los primeros signos de envejecimiento. Es común su inquietud por la flacidez incipiente, la calidad de la piel o los signos de fatiga. La especialista señala que “no existe un tratamiento único que pueda combatir cada problema, sino que el éxito suele provenir de la combinación de tratamientos que mejor se adapten a las necesidades de cada paciente”.