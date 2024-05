Málaga CF: la importancia de ser tercero

Aunque el ascenso matemático del Castellón y los resultados que acumula el Málaga CF en las últimas semanas hayan podido bajar un poco el ánimo, hay cosas muy importantes aún en juego. No es el liderato, tampoco es la segunda plaza del Córdoba -aún no matemáticamente-, pero sí es esa tercera posición de la UD Ibiza que puede acabar siendo de los de Martiricos al cierre de la temporada regular y que tiene privilegios muy importantes.

La situación es muy sencilla. El conjunto balear es tercero con 64 puntos y los de Sergio Pellicer son cuartos con 63. Ni unos pueden celebrar ni los otros deben bajar los brazos porque la distancia es mínima con los 9 puntos que hay en juego en las tres últimas jornadas. A partir de ahí, queda un mundo por delante en el que el objetivo es evidente.

Objetivo: factor cancha

¿Por qué es tan importante acabar tercero al final de las 38 jornadas? Para tener asegurado el factor campo en la primera eliminatoria y estar muy bien colocado para soñar con contar con él en la segunda y definitiva. El mensaje ha sido constante desde el club blanquiazul: La Rosaleda va a jugar un papel fundamental en el play off y nadie querría venir a Martiricos para jugarse en 90 minutos su futuro en la categoría.

En el primer cruce se enfrentan el tercero del grupo II y el cuarto del grupo I -en estos momentos Celta B-. En ese caso, el Málaga CF sí podría decidir la eliminatoria en casa, pero no a la vuelta si acaba cuarto porque siempre y cuando no haya sorpresas a la hora de clasificarse, no tendrá factor de campo porque habría un rival con clasificación superior.

El Málaga CF le tiene ganado al Ibiza el average. / Gregorio Marrero

Average a favor

La buena noticia en esta lucha es que el Málaga CF tiene una ventaja directa sobre el Ibiza. El average, en caso de empate, está a favor de los de Martiricos. En la primera vuelta en Can Misses hubo empate 1-1, pero La Rosaleda dictó la sentencia final con el 1-0 gracias al decisivo tanto de Dioni. Así que a los de Sergio Pellicer les valdrá con sumar los mismos puntos que su rival, aunque el foco debe estar en recuperar las sensaciones perdidas.

¿Está el calendario a favor?

No obstante, el paso de los partidos ha hecho que el calendario no sea un factor al que aferrarse. No ocurre por el Málaga CF, que aún tiene que jugar contra San Fernando, Antequera CF y Real Madrid Castilla, sino que lo que parecía un final de infierno para el Ibiza ahora podría no serlo tanto.

El nuevo Ibiza de Onésimo Sánchez recibe al vigente campeón del grupo II de Primera RFEF. Será la primera vez que juegue el Castellón delante de su afición tras confirmar el ascenso a Segunda. Querrán regalarles en Castalia una gran victoria, pero lo cierto es que no se juegan nada y será una situación que intente aprovechar el conjunto balear, necesitado de victorias para mantenerse en la tercera plaza.

Después del líder llegará el Córdoba, otro que a dos jornadas del final podría no tener nada en juego al sellar la segunda plaza. La pregunta es: ¿a qué Córdoba se encontrará el Ibiza, al que venció al Málaga CF o al que cayó contra el Recreativo Granada? Y el juicio final llegará contra un Recreativo de Huelva, muy probablemente en tierra de nadie.

Ese es el camino que le queda al Ibiza, rival directo de los malagueños por la tercera plaza. Es la meta a la que hay que llegar para que La Rosaleda sea parte esencial en la primera eliminatoria del play off. Para ello hay que cumplir en estas tres últimas jornadas para llegar en el mejor estado de forma posible.