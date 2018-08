Appletiser: un delicioso refresco de zumo de manzana y finas burbujas

Te has parado a pensar que vivimos en un mundo saturado de estímulos externos? ¿Que hay muchos días en los que vamos enlazando una actividad con otra desde que nos despertamos hasta que nos acostamos? Las notificaciones del teléfono, el correo electrónico, las compras on-line, el despertador... Todos los avances del progreso están muy bien, porque nos permiten optimizar al máximo nuestro tiempo y recursos, pero ¿a que cada vez echas más de menos tener un momento de desconexión en el que no suene ninguna alarma, en el que solo puedas escuchar el silencio, en el que todo lo que te rodee sea especial y con una espontaneidad natural?

En los últimos tiempos, cada vez más personas eligen aquello que es capaz de sorprenderles por su elegancia, se dejan seducir por la sencillez de propuestas despojadas de todo artificio, capaces de conquistarles por la originalidad y pureza de su contenido. Un paisaje, una buena noticia, la felicidad de un amigo, una puesta de sol, un párrafo conmovedor en un libro, la satisfacción de un trabajo bien hecho? Detalles por los que vale la pena interrumpir la rutina, silenciar el móvil, apagar el ordenador y volver a ser uno mismo.

Y para colmar esos momentos tan especiales, en los que solo sus protagonistas conocen el motivo que los hace únicos, cada vez más personas eligen Appletiser, el complemento perfecto porque, con solo ingredientes 100% naturales, te ofrece el sabor auténtico que buscas. Una mezcla elegante de zumo natural de manzana y finas burbujas, con el punto ácido y refrescante perfecto que la diferencia de todas las bebidas que conoces. También puedes saborearlo acompañando las comidas, o usarlo incluso como mixer: combinado en tu copa. Su sabor limpio y refinado te sorprenderá.

El secreto de Appletiser es su receta original que cuenta con más de cincuenta años. La historia de Appletiser se remonta a 1966, cuando el empresario de origen francoitaliano Edmond Lombardi, inspirado por la belleza del magnífico Elgin Valley en Sudáfrica, comenzó a elaborar una bebida que combinaba el zumo natural de 10 variedades de manzanas que allí se cultivaban con un ligero toque de gas.

Posteriormente el zumo era filtrado e inmediatamente embotellado para conservar todo su aroma, sin añadir agua ni otros ingredientes artificiales como colorantes o aromas, tan solo sus ligeras burbujas. Para darle nombre, ideó una ingeniosa combinación de las palabras inglesas ´apple´ y ´appetizer´ ya que, desde un primer momento, su idea fue combinar la bebida con el aperitivo.

Nuestro origen y proceso de elaboración, inalterado durante más de 50 años, nos permite afirmar con seguridad que Appletiser es una propuesta única. Porque no responde a ninguno de los típicos sabores que podrás encontrar en las estanterías de los supermercados o barras de bar, pues la intensidad de su sabor no está potenciada por ningún otro ingrediente que no sea el zumo natural de manzana. Sencillamente, no nos hace falta añadir nada más, de la misma forma que tú no necesitas artificios para valorar la intensidad de los momentos de la vida que más te importan. Y porque pensamos que lo más acertado para acompañar ese momento auténtico o la receta más saludable, es nuestra bebida naturalmente irresistible.