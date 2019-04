'Hoppy Trigo Eco', la cerveza con sabor a banana

La cerveza de edición limitada 'Hoppy Trigo Eco' ha sido presentada este martes en La Fábrica Cruzcampo de Málaga, donde se ha introducido este producto realizado con lúpulo orgánico cultivado mediante agricultura ecológica y que tiene sabor a banana.

Este lúpulo recibe el nombre de 'Lolita' y ha sido cultivado en los campos del proyecto de agricultura ecológica 'Biolupulus', cuyo productor Albert Vilardell ha defendido en declaraciones a Efe que está producido "bajo unos valores de respeto al patrimonio natural y al ecosistema que permiten extraer aromas que en otros productos no podrían percibirse".

Vilardell ha explicado que esta planta indispensable para la elaboración de la cerveza se cultiva sin productos químicos que puedan perjudicar al medio ambiente y que participa en la economía circular, social y de cercanía.

"Todos percibimos el cambio climático de primera mano y vamos tomando conciencia", ha asegurado Albert Vilardell, que ha indicado que el cultivo en régimen ecológico es una tendencia "que va a más", ya que los consumidores piden productos "más sostenibles".

Los encargados de dar forma a esta materia prima hasta convertirla en el producto final han sido los llamados Maestros Cerveceros de 'La Fábrica Cruzcampo': Jorge Varela, Juan Navarro y Juan Jiménez, que han resaltado que sus máximas de trabajo son la calidad y la variedad.

"Los lúpulos que ha generado Albert tienen una calidad excepcional y no hay ningún motivo para no apostar por algo que deja una huella de carbono menor y rejuvenece zonas", ha defendido en declaraciones a Efe Jorge Varela, que ha resaltado que en Heineken, cervecera propietaria de Cruzcampo, "no es algo puntual" la apuesta por el medio ambiente.

Esta bebida -que tiene "sabor a banana con aroma fresco, balsámico y a clavo", según ha definido Cruzcampo en un comunicado- es una edición limitada que está disponible hasta fin de existencias en la sede de la cervecera en Málaga.