Rivera promete eximir de la cuota de autonómos, durante los primeros años, a quienes tengan hijos

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera, ha prometido este martes que, si gobierna, eximirá del pago de la cuota de autónomos a los profesionales de este ámbito que tengan hijos, durante los primeros años.

Ha visitado la estación de servicio de Rausan, en Alfajarín (Zaragoza), donde ha afirmado que "quien aporte natalidad a este país tiene que tener una exención en la cuota de autónomos".

También se ha comprometido a extender la tarifa planta de autónomo de uno a dos años para que los beneficiarios paguen 60 euros, lo que supondrá un ahorro de casi 6.000 euros a quienes se inicien en este ámbito porque "son el motor de nuestro país" y "tienen que ser los protagonistas".

Despoblación

Por otra parte, el presidente de Ciudadadanos ha dicho que "la despoblación es una de las batallas que hay que dar, también en Aragón, pero no solo en Aragón" ya que "muchos pueblos existen, pero la realidad es que están siendo vaciados y abandonados".

Ha opinado que "40 años de bipartidismo han conllevado que los pueblos se queden vacíos" y se ha quejado de que hay "muchas subvenciones, muchos enchufados a las Diputaciones en los lugares más inhóspitos, pero no llega el dinero, ni los recursos ni las medidas a los pueblos abandonados".

Así, ha abogado por elaborar un Plan Nacional contra la Despoblación y ha exigido a PP y PSOE que "dejen de repartir subvenciones y enchufar a gente y hagamos un trabajo de verdad contra la despoblación".

"La gente no es que no quiera tener hijos en España, los quiere tener pero no puede" y, además, "no es que no quiera vivir en su pueblo, que le gusta, sino que no puede porque no tiene empleo o no tiene servicios". "Esos son los verdaderos problemas de este país y no habrá lazo amarillo ni gente quemando barricadas que frene las reformas que este país necesita".