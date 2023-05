Una jornada electoral en el barrio de La Luz entre urnas y sobres

«¿Hay que coger dos cartas?», «¿son dos papeles o uno solo?», estas preguntas y otras parecidas las pronunciaron muchos vecinos a lo largo de la jornada de elecciones en Málaga en el Colegio Nuestra Señora de La Luz, con cuatro mesas, una de ellas con cerca de 900 personas con derecho al voto. Aquí puede seguir en directo la jornada electoral en Málaga.

El hecho de que en 12 comunidades autónomas ayer se celebraran comicios autonómicos, pero no en Andalucía, lio al personal.

A las 8.30 ya estaban las mesas formadas en este gran centro educativo del barrio de La Luz. Azahara y Javier, funcionarios de la administración central, explican que aunque los miembros de las mesas reciben un cuadernillo con instrucciones, las dudas son legión. «Para los que no lo han hecho nunca es complicado, hay muchos datos, mucho sobre y mucho papel», comenta Javier.

Como señala Azahara, a las 12 y a las 6 de la tarde son los encargados, mediante tabletas, de informar del índice de participación, aparte de comunicar los datos finales del escrutinio.

Repite como vocal en una de las mesas Isaac Cordero de 37 años. «Hay gente que necesita los 70 euros -la dieta por trabajar el domingo- más que yo», se lamenta, al tiempo que comenta que ya ha puesto en el grupo familiar de whatsapp «que el primero que venga a votar me traiga un café».

A las 9 en punto la primera persona en votar en este inmenso espacio es José María Molina, de 77 años. «Es que ahora salgo a pescar para Fuengirola», comenta. A pesar de las prisas, el voto ha sido antes que los peces. «Siempre acudo a votar», remacha.

Los encargados de moverse por los colegios de la zona son los apoderados, militantes o simpatizantes de los partidos como José y Mina Fernández, que representan al PP y son padre e hija. «Somos simpatizantes y llevamos coincidiendo cinco o seis años», comenta Mina que lanza un pronóstico: «Creo que ganaremos».

A su lado están, para una foto conjunta para La Opinión, dos apoderados del PSOE. En primer lugar la interiorista, artesana de tapices e ilustradora Lola Frías y Juan Cortés, presidente de la Asociación de Vecinos de La Luz. «Llevo de apoderado más de 40 años. Empecé en las primeras elecciones municipales, en San Andrés», recuerda Juan.

El primer grupo que acude a votar es el formado por Juan García, su mujer Manuela Quintana, que acude con un andador al que llama de broma su «Mercedes» y su hija María Jesús. «Siempre venimos a votar juntos», comenta Manuela, que explica que falta su hijo, que se sumará a esta ‘fiesta de la Democracia’ un poco más tarde.

¿Con uve o con be?

El único incidente que rompe la mañana tiene que ver con los siglos pasados, cuando muchas palabras se escribían indistintamente con be o con uve. Es el caso de las hermanas Carmen y Antonia Berdugo que, comenta un allegado, «siempre tienen problemas para votar». En esta ocasión no iba a ser menos y al parecer, en la mesa que les corresponde, la que va de los apellidos que empiezan con a a los que terminan con ele, no constan. Pero tampoco con la uve de Verdugo.

Apoderados del PP y del PSOE tratan de solucionarles, nunca mejor dicho, la papeleta y a ello se suma la concejala socialista Begoña Medina, que hoy es apoderada. Finalmente, en una tercera mesa las dos hermanas Berdugo pueden votar, con su DNI por delante y tras corregir una errata como un piano: Berdugo, en este caso, es con be, no con uve.

Un perfil que cada vez es más frecuente es el de los votantes acompañados por sus mascotas. Es el caso de Enrique Mira, un vecino que al ser preguntado por su conocido apellido, que casi huele a turrón, aclara: «Somos parientes lejanos de los de los helados Mira, mi abuelo nos decía que venimos de Alicante».

Enrique tiene al lado a ‘Carmela’, una perrita de raza bodeguera de cinco años que es adoptada. «No compramos animales, estamos en contra», explica. En su caso, detalla, fue su hija quien la adoptó de la Protectora de Córdoba, por eso avisa que ‘Carmela’ «ladra con acento cordobés».

Y casi sin solución de continuidad, tras ‘Carmela’ aparece ‘Mika’, otra perrita, en este caso un bichón maltés que ya tiene 10 años, por eso Lola, su dueña, la lleva subida cómodamente en el carrito de la compra, para que no se canse mucho, pues tras votar «me iré al mercadillo», comenta esta vecina.

Y vecino de La Luz de 47 años y cierto aire a uno de los candidatos en liza es Antonio Jesús Morales, que aclara el enigma: es primo por parte de madre de Dani Pérez, el candidato socialista.

Quien se presenta sin intermediarios al poco tiempo es Antonio Alcázar, el candidato de Vox a la Alcaldía de Málaga. Como explica, está comprobando que todo vaya bien y por eso recorre varios colegios de la capital durante mañana. El candidato confiesa estar «optimista» y «con mucha ilusión» y confía en que su formación pueda entrar en el Ayuntamiento de Málaga.

Los votantes, por cierto, acuden directamente a las mesas a por las papeletas y a lo largo de la mañana son sólo tres los que prefieren la intimidad de la cabina.

También ha tomado su papeleta de la mesa María Martín, de 75 años, que se ayuda con un precioso andador que ella misma ha cubierto de croché. María, explica, lleva más de 20 años en diálisis pero eso no le impide votar siempre que puede. En una ocasión anterior, comenta, le tocó ser miembro de una mesa electoral «pero me operaban del corazón» y tuvo que ir en ambulancia a justificar su estado para que la eximieran de ese deber. «Mis dos nietos votarán ahora después, es la primera vez que lo hacen», informa.

Un caso curioso es el de Alba, una joven de 25 años que ocupa una de las mesas electorales y que, pese a tener la posibilidad de votar, literalmente, ‘al alcance de la mano’, confiesa que no lo hará porque está desencantada con la política: «Los políticos no nos hacen caso, a mí no me van a ayudar en nada. Los políticos locales y nacionales son iguales», sentencia.

De otra forma ve las cosas Francisco. El ser un joven padre ocupado no le exime de introducir el voto en la urna y eso que se presenta en el colegio electoral con un niño de 7 meses en su carrito y una niña de 4.

Tampoco hay obstáculo para la sonriente Josefa Bautista, de 80 años, que tras unas operaciones perdió la vista hace 23 años. Josefa, que acude acompañada por su hija Cristina, subraya que ha sido presidenta de los mayores en la ONCE. Como explica, sus padres le inculcaron la obligación cívica de acudir a votar. «Y siempre voto al mismo», señala enigmática.

El voto de Conchi García se intuye porque es interventora del Partido Popular y recuerda que colabora con la formación desde unas primeras elecciones en 1996, cuando estuvo en un colegio de La Palma-Palmilla.

Hija de emigrantes que marcharon a Ginebra, en Suiza, cuenta que ahora está refrescando el francés de esos años. Conchi cree que es un deber cívico el votar, «porque hemos luchado mucho para poder hacerlo». Ella misma recuerda que acudió a la manifestación por la autonomía de Andalucía de 1977- del del asesinato de García Caparrós- con sus dos hijos pequeños.

La Democracia es una fiesta, sí, pero ganada a pulso por todos.