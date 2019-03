"Quiero ayudar a las mujeres dándoles un mensaje claro, que de esto se sale"

La popular intérprete malagueña codirige con Pablo de Vila el trabajo más personal de su carrera: un documental sobre su lucha contra el cáncer. «Cuando tienes 37 años y te diagnostican un cáncer de mama las preguntas son tantas que no sabes si algún día podrás llegar a responderlas. Entonces tu doctora te propone que, ya que eres actriz, quizá tu pregunta no sea por qué a mí, sino para qué a mí, y que tal vez la respuesta sea: contarlo», reflexiona la componente de Caramala

ELLAS (la historia de la princesa y la guerrera) es un documental y un documento, una película y un testimonio, el relato de la lucha de una mujer en primerísima personal contra el cáncer de mama. Y esa mujer es la actriz malagueña Virginia Muñoz.

¿Por qué decidió que fuera un documental su experiencia con el cáncer?

En principio no era consciente de que iba a ser un documental pero cuando mi médica, que es una mujer maravillosa con la que tengo una relación muy especial, me insinuó que sería mejor idea investigar el para qué el cáncer que el por qué. Quizás la respuesta sería contarlo todo con la intención de ayudar a otras mujeres con un mensaje claro y convincente: «De esto se sale». Solo es un periodo de la vida donde todo cobra un valor diferente. En un principio pensé en un blog pero cuando mi familia me regaló la cámara empecé a grabar y grabar. Eso pasó hace cuatro años hasta hoy, éste es el momento perfecto para presentar el trabajo.

¿Qué vamos a encontrarnos en el documental ELLAS (la historia de la princesa y la guerrera)?

Un día a día con una persona de treinta y siete años que tiene que orientar su vida cuando le diagnostican un cáncer de mama. En mi trabajo como actriz fue complicado llevar dos vidas en paralelo, la de una persona que convive con una enfermedad y la persona que quiere ser la de siempre. Este trabajo ayuda a comprender al enfermo en todos sus sentidos.

¿Cómo vivió los cambios de la enfermedad tanto los internos como los externos?

Cuando escuchas la palabra quimio lo primero que te viene a la cabeza es que te vas a quedar calva. Yo tuve que vivir con un consentimiento que me convirtió en una esclava del positivismo. Las células de tu cuerpo cuerpo se mueren y te sientes cada vez más cansada hasta que llega el momento en el que necesitas estar sola y pensar en tu futuro. Pasé por todo esos estados. Yo al principio no tenía ningún problema en mirarme en el espejo hasta que un día descubrí una foto, y la persona que veía no tenía nada que ver con mi físico. La enfermedad me mostró la mujer que era pero cuando termina todo y superas la enfermedad empieza a surgir una nueva mujer en ti. Y eso es brutal. Yo tenía una enfermedad pero no estaba enferma, siempre me repetía esa frase. No es una lucha contra el cáncer es una pelea contra la aceptación.

¿Cómo ve Virginia Muñoz la vida ahora?

La vida es maravillosa. Yo siempre he sido alguien positiva, aunque he comprendido que la alegría, la serenidad y el dolor forman parte de la vida. La vida es muy corta y hay que vivirla.