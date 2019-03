Pildoritas festivaleras... (IV)

¿Y los VIP?

No sé, tengo la sensación de que algo pasa este año en el Festival de Málaga. O, mejor, de que algo no pasa. La primera alfombra roja dejó claro que este año no iba a ser el de los grandes invitados: por poco vino Perry, vamos. Pero es que pasan los días y la cosa VIP no mejora demasiado. Ayer, por ejemplo, en el homenaje a José Luis Cuerda por los 30 años de Amanece que no es poco no aparecieron los anunciados Antonio Resines, Fedra Llorente o Pastora Vega. ¿Tenían algo mucho más importante que hacer ayer? ¿Se pusieron malos los tres a la vez?



¡Han encontrado a MAM!

Para cambiar, una buena nueva: ¡Miguel Ángel Muñoz al fin ha dado señales de vida! Cuenta en sus redes sociales que sigue en Somalia, con Oxfam Intermon, visitando a familias desplazadas por la sequía pero que «regalan sonrisas y alegría como si no les faltase de nada». ¡Ay, amigo, y aquí, en Málaga, tus colegas hinchándose! Que sepas que la alfombra es menos roja sin ti.



Biznagas más o menos taquilleras

Interesante artículo de Industrias del cine sobre la recaudación en taquilla de todas las películas ganadoras de la Biznaga de Oro del Festival de Málaga. ¿La más exitosa? El otro lado de la cama, con 12.17 millones de euros. ¿La que menos? Callback, con, atención, 3.564 euros. En el histórico se puede comprobar que la mayoría de las cintas que triunfaron en el certamen están por debajo del millón de euros de recaudación. PD: Adivinen cuál de esas dos películas me gustó más (y con diferencia).



El tuit del día

Delicia Trolera (@DTrolera): «Jajaja, me encanta la foto de @LeticiaDolera que han elegido para promocionar el Festival de Cine de Málaga. Parece que esté pensando maldita Aina Clotet, ¿no podías haberte quedado con las piernas cerradas?». Recordemos: Aina Clotet acusó a Leticia Dolera de haberla despedido de su primer proyecto como directora cuando le anunció que se encontraba embarazada. Por cierto, ambas acuden al Festival pero en días diferentes, claro.







Siguiendo con los retratos de Jorge Fuembuena en la calle Larios: han desaparecido dos (bueno, en realidad cuatro, porque en el cine español la cosa está muy mala y se imprime por delante y por detrás). ¿Cuáles serán los actores, actrices, directores y directoras con unos fans más salvajes?Qué pena que Antonio Banderas no haya podido venir al Festival este año, ya no sólo para que se hubiera organizado algo por el estreno de cine español del año, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, sino para que se hubiera hecho algo conmemorativo de su El camino de los ingleses: estos días han estado o están por aquí Mario Casas, Marta Nieto, Raúl Arévalo y otros ingleses.Volviendo a la pildorita inicial, si le echan un repaso a la programación de actividades para hoy en el Festival de Málaga convendrán conmigo en que la cosa tampoco mejorará sensiblemente para los cazadores de autógrafos y similares. Mucho cine, muchas proyecciones pero poca cosa paralela, de la que da vidilla. Y hoy se notará más todavía. ¿Qué pasa, que está todo el mundo rodando por ahí o en los preestrenos de Pedro Almodóvar para pedirle un papel en su próxima película?