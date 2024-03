«No se hacen tantas películas sobre la Guerra Civil como pudiera parecer»

En el otoño de 1945, un grupo de maquis (uno de ellos, interpretado por el malagueño Antonio de la Torre) ha tomado la estafeta donde se prueba su vestido de novia una ilusionada Remedios (incorporada por Carmen Machi), que demostrará hasta dónde puede llegar para defender sus valores. Éste es el punto de partida de Tratamos demasiado bien a las mujeres, la arriesgada y muy singular ópera prima de Clara Bilbao, hasta ahora más conocida como directora de vestuario. ¿Una película más sobre la Guerra Civil? Nada de eso. Hablamos sobre ello con De la Torre.

Hacía tiempo que le veíamos en la gran pantalla, desde El Plan, de Polo Menárguez en 2019.

Soy padre de dos niños, una niña de doce y un niño de siete, entonces, estos años para mí era como prime time de crianza, la verdad.

El papel de Doce en Tratamos demasiado bien a las mujeres le sienta como un guante, parece que está hecho para usted. Parece que Clara Bilbao le conoce bien, ¿no es así?

Conocí a Clara hace años, cuando trabajaba como directora de vestuario pero, sobre todo, con ocasión de un festival de cortometrajes: yo era miembro del jurado y ella competía con uno que se titulaba Prohibido tirar cadáveres a la basura, sobre un mundo distópico en el que las morgues no funcionan. Me fascinó su corto, me parecía que tenía un universo propio. Entonces cuando premiamos el cortometraje le dije a Clara que cuando hiciera una película, un largo, que me llamara. Y así lo hizo. Y me alegra mucho que lo hiciera porque esta película me recuerda a una de las que más orgulloso estoy de mi carrera, Balada triste de trompeta, otra película que tiene un universo muy propio, que parece tener momentos muy freaks pero que habla, en realidad, de personas que defienden su manera de ver el mundo.

¿Y qué pensó cuando Clara Bilbao le contó el proyecto de Tratamos demasiado bien a las mujeres?

Pues me pareció una película muy arriesgada. Así que yo entendía que había que hacerla momento a la momento, que había que vivirla, lanzarte a vivirla sin juzgar. Creo que de todas las películas que he hecho, en este sentido, es la que más reto me ha supuesto.

¿Preparado para que los de siempre digan lo de siempre, que en el cine español se hacen demasiadas películas sobre la Guerra Civil?

Es que no se hacen tantas películas sobre la Guerra Civil como pudiera parecer. Muchos compañeros de la prensa como Javier Zurro [recordemos que el propio Antonio de la Torre fue antes de actor periodista] llevan hablando de ello un tiempo. Lo que pasa es que algunas películas han sido muy significativas y han hecho mucho ruído, han sido muy significativas, como la última de Alejandro Amenábar [Mientras dure la guerra, sobre el posicionamiento de Miguel de Unamuno ante la sublevación militar], que acaban siendo nominadas, se habla mucho de ellas...

De la Torre, posando en el photocall de este domingo. / Daniel Pérez

Es una producción pequeña (4 millones de euros) pero muy rigurosa y exhaustiva, contaron hasta con supervisión de un militar para las escenas de acción.

Sí, tuvimos un asesor militar, Joaquín Rivera Chamorro, que nos ayudó a recrear todo lo relacionado con las armas y las coreografías de tiro, el parapetarnos, cuando nos llamaban a hacer los disparos, todas las intervenciones; todo fue supervisado con Joaquín. Ha hecho muy bien Mamen [Quintas, la productora de la película] de poner en valor esta producción, porque es verdad que parece más cara de lo que es. De hecho, no hubo ni nieve, se tuvo que crear con efectos.