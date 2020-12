Cierra 2020 encontrando trabajo en Málaga con las siguientes ofertas de empleo

2020 no ha sido precisamente un año de glorias, la pandemia por Covid19 ha afectado considerablemente a numerosas familias a nivel de salud y en el terreno económico. Para poner nuestro grano de arena y colaborar con la recuperación económica de la provincia, trabajamos arduamente en la búsqueda y selección de ofertas de empleo en Málaga, para que puedan llegarte de una forma rápida y clara, y totalmente listas para inscribirte en ellas.

Hoy hemos seleccionado oportunidades laborales para autónomos y personal por cuenta ajena. Abogados, enfermeros, responsable de limpieza, entrenadores personales, fisioterapeutas, informáticos, cuidadores, veterinarios, correctores de textos, etc. así hasta más de 500 vacantes para cubrir. Si buscas trabajo, lo tenemos.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Autónomos

INSTRUCTOR DE YOGA para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 17:35

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

El candidato debe cumplir los siguientes requisitos:

- Competencia en Yoga probada por experiencia o certificación previa.

- Capacidad de programación de objetivos.

- Habilidades empáticas óptimas.

- Un alto nivel de relación con el cliente y habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca instructor de yoga en Málaga.

ENTRENADOR PERSONAL para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 17:20

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Se requiere para optar al puesto:

- Título de educación secundaria.

- La experiencia previa en el sector se considerará una ventaja.

- Capacidad de programación de objetivos.

- Buenas habilidades explicativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Entrenador personal en Málaga.

VETERINARIO para Málaga

Publicado: 29/11/2020 - 11:59

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos para la inscripción a la oferta:

- Graduado en veterinaria.

- Experiencia mínima de 2 años.

- Conocimiento de las terapias de vacunación y profilaxis.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Veterinario en Málaga.

CORRECTOR DE TEXTOS para Málaga

Publicado: 28/11/2020 - 13:32

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Se requiere para el puesto de referencia:

- Experiencia en la corrección de textos.

- Conocimiento de la gramática en profundidad.

- Buena capacidad explicativa.

- Excelente capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Corrector de Textos en Málaga.

Calidad

TÉCNICO/A SENIOR QUALITY ASSURANCE para Málaga

Publicado: 25/11/2020 - 10:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Nuestro cliente, consultora de estrategia, desarrollo e innovación en toda la cadena de valor del sector frutas y hortalizas precisa incorporar un/a Técnico/a Senior Quality Assurance, cuya misión consistirá en asegurar la Calidad para el cliente en toda la cadena de valor, principaLmente a nivel de proveedores de los artículos que se comercializan en todo el territorio nacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Senior Quality Assurance en Málaga.

Comercial, ventas y telemarketing

RESPONSABLE DE VENTA NUTRICIÓN ANIMAL Andalucía para Málaga

Publicado: 25/11/2020 - 19:35

- Jornada completa.

Buscamos para la Zona de Andalucía Oriental a un/a Responsable de Venta de nutrición animal con experiencia en ganadería que con su trabajo y esfuerzo nos ayude a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2, 4 y 15.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Venta Nutrición Animal Andalucía en Málaga.

Conductores y repartidores

REPARTIDORES/AS DE RECAMBIOS CON MOTO DE 125cc para Marbella

Publicado: 25/11/2020 - 17:05

- Contrato indefinido.

Faster Empleo ETT selecciona Repartidores/as de recambios para incorporar a importante empresa del sector Automoción en Marbella.

Las funciones que llevarán a cabo serán las siguientes:

- Organizar la ruta en función del número de pedidos.

- Preparar y repartir los diferentes pedidos en los puntos de ventas de los clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidores/as de recambios con moto de 125cc en Marbella.

Cuidadores

CUIDADORA DE ANCIANOS EN MALAGA

Publicado: 26/11/2020 - 11:31

- Contrato a tiempo parcial.

Se precisa cuidadora de ancianos para sustitución.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUIDADORA DE ANCIANOS EN MALAGA.

PERSONAL TITULADO PARA CUIDAR ANCIANOS Y DISCAPACITADOS EN DOMICILIO EN FUENGIROLA, MALAGA

Publicado: 26/11/2020 - 11:30

- 3 vacantes.

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Se busca personal titulado para el cuidado de ancianos y discapacitados, en domicilios de Fuengirola.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL TITULADO PARA CUIDAR ANCIANOS Y DISCAPACITADOS EN DOMICILIO EN FUENGIROLA, MALAGA.

Formación

PRODUCTOR AUDIVISUAL VÍDEO FORMACIÓN para Málaga

Publicado: 26/11/2020 - 09:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 20.000€ - 30.000€ Bruto/año

El productor de formación colaborará con el equipo de gestión de producto y los autores para desarrollar y entregar productos de formación que satisfagan las necesidades de nuestros alumnos. Será responsable de la dirección de los autores (profesores) durante el desarrollo del contenido, dirigirá a los autores durante la grabación y se coordina con el equipo de producción para garantizar que la capacitación cumpla con los estándares y el calendario de publicación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Productor Audiovisual Video Formación en Málaga.

Informáticos, ingenieros y técnicos

INGENIERO/A TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA - Málaga

Publicado: 26/11/2020 - 16:06

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionan a un/a Ingeniero/a Técnico de Electrónica para una importante empresa reconocida a nivel mundial en detección de fugas en redes de distribución y transporte de agua. Formas parte del equipo con sede en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Técnico/a en Electrónica - Málaga.

CLOUD DEVOPS ENGINEER para Málaga

Publicado: 26/11/2020 - 12:35

This is an excellent opportunity for a talented DevOps engineer with experience and interest in DevOps tools, culture and methodology.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cloud Devops Engineer en Málaga.

PROGRAMADOR/A BACKEND para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 12:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Las funciones que llevará a cabo son las siguientes:

-Realizar análisis de las necesidades del proyecto/tareas asignado.

-Redactar las especificaciones del desarrollo en base al análisis efectuado.

-Testeo de los desarrollos.

-Desarrollo de las funcionalidades.

-Redactar la documentación del trabajo desarrollado en el entorno indicado para el proyecto o tarea.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a BackEnd en Málaga.

INGENIERO/A DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE SISTEMAS para Málaga

Publicado: 25/11/2020 - 17:05

- Jornada completa.

Selecciona un/a Ingeniero/a de Desarrollo de Software de Sistemas para el desarrollo de nuevos productos. El objetivo del puesto es el desarrollo del firmware de los distintos dispositivos electrónicos que desarrolla la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Desarrollo de Software de Sistemas en Málaga.

HEAD OF INFRAESTRUCTURE para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 18:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

You will have primary ownership of IT hardware across the clubs and central offices in both countries (Spain & Portugal).

You will evaluate the current infrastructure in both countries and identify opportunities for standardization across the group, leading to more effective working practices and purchasing power.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Head of infraestructure en Málaga.

Jurídico

ABOGADO para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 16:53

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos exigidos:

-Título en derecho, poder ejercer como abogado y estar inscrito en un Colegio Oficial.

- Un mínimo de un año de experiencia en un bufete o un despacho de abogados.

- Fuerte enfoque en el logro de objetivos.

- Habilidad en el manejo del tiempo.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Abogado en Málaga.

ABOGADO CIVIL para Málaga

Publicado: 28/11/2020 - 12:53

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos del perfil:

- Título en derecho, poder ejercer como abogado y estar inscrito en un Colegio Oficial.

- Un mínimo de un año de experiencia en un bufete o un despacho de abogados.

- Fuerte enfoque en el logro de objetivos.

- Habilidad en el manejo del tiempo.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca abogado civil en Málaga.

Otras profesiones y oficios

RESPONSABLE DE LIMPIEZA para Málaga

Publicado: 26/11/2020 - 02:07

El candidato seleccionado se incorporará a una Compañía del sector Alimentario con presencia en Málaga como Responsable de Limpieza. Reportará al Director de producción y se responsabilizará de Gestionar un equipo de más de 40 personas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Limpieza en Málaga.

Sanitarios

ENFERMERO/A para Málaga

Publicado: 27/11/2020 - 12:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde Iman Temporing ETT Málaga, seleccionamos Enfermero/a para importante centro social situado en Vélez-Málaga.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERO/A en Málaga.

FISIOTERAPEUTA para Málaga

Publicado: 30/11/2020 - 17:25

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

- Grado en Fisioterapia.

- Experiencia de al menos un año.

- Habilidad por la observación y el trabajo manual.

- Capacidad de comunicar instrucciones de forma clara y concisa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca Fisioterapeuta en Málaga.

ENFERMERO/A para Málaga

Publicado: 27/11/2020 - 16:50

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 1.600€ - 2.000€ Bruto/mes

Empresa de ambulancias privada selecciona personal de enfermería para Málaga y Marbella.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a en Málaga.

