Recién empezada la estación invernal, sumidos en luces navideñas, espumillones y turrón, en lo que uno menos piensa es en darse a la lectura de cuentos extraños, que se acercan y difuminan la barrera entre la vida y la muerte. Si realmente les gusta la literatura y un cuento al calor del hogar (bien sea chimenea o con una mantita en el sofá) no deberían perderse esta recopilación de cuentos góticos que nos deja la bien premiada editorial Impedimenta con una edición delicada y preciosa como cualquiera de las pequeñas joyas que almacena.

‘Solsticio Siniestro’ reúne a las grandes plumas del género como son Daphne du Maurier, Lettice Galbraith, Elia Wilkinson Peattie, W.J. Wintle, E. Temple Turhuston, James Turner, Margery Lawrence, H. Russell Wakefield, Frederick Manley, Robert Aickman, Hugh Walpole. Cuentos navideños que recorren desde relatos victorianos de fantasmas hasta los maestros del terror del siglo XX pasando por maestros del género menos conocidos. Casas encantadas, fantasmas, remordimientos aterradores, oscuridad, niebla pero todos tienen en común el frío, ya sea el frío que nos recorre a modo de escalofrío ante lo desconocido como el viento que aúlla en mitad de una ventisca propia de la estación invernal. El resultado es un compendio de pequeñas historias cortas escalofriantes, extrañas, cuanto menos turbadoras, con suaves ecos terroríficos.

Doce relatos traducidos por Ce Santiago, Olalla García, Enrique Maldonado Roldán e Isabel Márquez Méndez, que incluyen además una pequeña biografía de cada uno de los autores justo antes de comenzar la lectura de su cuento. Abre el volumen Daphne du Maurier con ‘El Manzano’ donde la gran protagonista es una mujer en cierto modo perversa que no cesa más allá de la muerte. Hay que decir que esta escritora era una de las preferidas de Hitchcock quien llevó al cine otra de sus novelas ‘Rebeca’.

La salud mental como línea es lo que nos muestra en su cuento de ‘El barrendero’ Mauriel Spark, obra que concibió tras una sobredosis de pastillas de anfetaminas para adelgazar y un episodio depresivo. La amiga de Graham Green nos presenta a un divertido personaje, fundador de la Sociedad para la Abolición de la Navidad.

Lettice Galbraith es una autora tan misteriosa como su cuento ‘La habitación azul’. Se desconoce de ella cuándo nació y cuándo murió y ni se puede asegurar que este fuera su verdadero nombre, se le atribuyen ocho relatos de misterio, de los que seis aparecieron en su colección ‘New Ghost Stories’ Lo que parece que sólo es una habitación embrujada se convierte en algo más real gracias a una heroína valiente.

‘La aparición de la estrella’ es el relato escogido de Robert Fordyce Aickman, nieto de Richard Marsh, cuya obra El escarabajo superó en ventas al Drácula de Stoker en 1897, año de publicación de ambas obras. Escritor de colecciones de cuentos de fantasmas llamada We are for the Dark terminó convirtiéndose en un prolífico escritor del género y llegó a publicar once colecciones de sus propios relatos caracterizados por una extrañeza basada en las pesadillas perturbadoras aunque en este caso es uno de los pocos relatos con temática navideña de los que escribió.

W. J. Wintle es otro de los autores que dejan su huella fantasmal en esta recopilación. De hecho una de sus obras es un conjunto de cuentos sobre fantasmas para niños ‘Ghost Gleams’ aunque en este caso, El gato negro no sea precisamente un cuento recomendado para niños dado el carácter siniestro al que se va tornando el relato, cuyo protagonista, tiene un miedo atroz a los gatos.

En el caso de Hugh Walpole con su relato El señor Huffam nos entregamos por completo al clásico cuento navideño de fantasmas que bebe de los clásicos de la tradición victoriana, que más que terrorífico se convierte en un cuento tierno y amable, sin duda, con la mirada puesta en uno de los grandes, Charles Dickens, no en vano, el autor está emparentado con dos de los más importantes escritores góticos, Horace Walpole quien escribió la primera novela gótica El castillo de Otranto, y Richard Harris Barham autor de la colección de mitos y leyendas The Ingoldsby Legends.

Margery Lawrence nos ofrece El hombre que volvió un título muy explícito si conocemos algo de la autora quien dejó escrito para sus lectores su curiosidad e interés hacia el espiritismo debido a un suceso que le ocurrió personalmente con un familiar. Margery nos adentrará en este mundo del espiritismo y a los fenómenos paranormales con revelaciones y consecuencias devastadoras.

Cerramos esta maravillosa recopilación con Frederick Manley y el El fantasma de la encrucijada por ser quién nos deja el cuento de fantasmas más tradicional ambientado en un gran salón familiar navideño irlandés, con ponche, baile y calor de la chimenea, fuera, la ventisca, la nieve y el frío. El frío que encontramos, en forma de terror, en estos cuentos propios para días de descanso navideños.