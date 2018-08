Las sintonías de las noches jóvenes

Durante las ocho noches de las fiestas de agosto, el Área de Juventud ofrecerá 23 conciertos y actuaciones de diferentes estilos musicales en la Explanada del Real y además se celebrará la final del MálagaCrea Rock en el recinto. Argumentos para que los oídos y los pies más inquietos se pasen por la zona para disfrutar de madrugadas de lo más estimulantes.

La programación comienza el día 11 de agosto con las actuaciones del dúo español DJ Vicman Romero & Mike Sildavia y cerrará la noche el malagueño DJ Jesús Sánchez. El domingo 12 de agosto el DJ Nacho Montilla y el cantante gaditano Miguel Sáez serán los encargados de animar la noche.

Dentro de la final de MálagaCrea Rock, actuarán, el día 13 de agosto, los grupos La Sudadera del Manager, Whip Shock y Sacro Requiem, además de la rapera Eskarnia.

El martes, 14 de agosto actuarán los cantantes Ludly, Rey Chico y la cantante Ángela González dentro del concurso MálagaCrea Rock y tras las mismas, la compositora Brisa Fenoy, autora del éxito Lo Malo, mostrará al público su amplio repertorio.

La Ley de Flavia, Mitad Doble y Musicómanos serán los encargados de cerrar el MálagaCrea Rock el día 15 y tocará La Maruja y otras hierbas.

El día 16 de agosto podremos ver en el escenario a J.J Sprondel, Casino Boogie y Radical Sonora.

Para finalizar la feria, el día 17 estarán We Are Not Djs y seguidamente los malagueños Les Castizos y el día 18 de agosto la noche estará protagonizada por los Aslándticos y Who Killed the DJ.

