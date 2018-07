La Policía Local aumentará la vigilancia sobre actos incívicos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, que convocó en la tarde de este jueves una reunión con vecinos, hoteleros, hosteleros y representantes de apartamentos turísticos, se ha comprometido a que la Policía Local aumente la vigilancia sobre los comportamientos incívicos en el centro, en el marco de la polémica por las despedidas de solteros y los descamisados.

En concreto, el alcalde, Francisco de la Torre, aseguró que van a poner a disposición de los empresarios el respaldo de los agentes para evitar que los clientes generen una situación de comportamiento incívico, «siempre que la legalidad lo permita». En este sentido, crearán unidades especiales de la policía para trabajar en esa dirección.

También se ha concluido rotular con mayor calidad las zonas de videovigilancia, ya que, según De la Torre, «eso siempre tiene un efecto disuasorio para conductas de esta naturaleza».

En cuanto a la ordenanza municipal, asunto sin el que el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ve inviable solucionar el tema, el alcalde dijo que el principal objetivo es sacarle el máximo partido a la ya existente, pero que si es necesario hacer un «perfeccionamiento, se estudiará».

El alcalde hizo hincapié en no «cerrar el foco» de la situación a las despedidas de solteros, sino abrirlo a todo tipo de celebraciones, pues «es una cuestión de educación, y la falta de ésta se puede dar en todos los ámbitos».

Por todo ello, el alcalde calificó de «útil, productiva y práctica» la reunión –en la que debatieron durante más de dos horas– debido a la colaboración de todos los agentes implicados. También el portavoz municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, consideró positivamente que todos los sectores hayan podido abordar un problema que está «causando verdadera preocupación y alarma en las últimas semanas», aunque señaló que queda «mucho por abordar y hacer» y que se han alcanzado «acuerdos mínimos».

Por su parte, Pérez calificó como insuficiente la reunión, insistiendo en que «si no se cambian las ordenanzas no se podrá evitar una situación que cada día va a más». Así, se refirió a otras ciudades como Marbella, Mojácar o Granada, que han iniciado el cambio normativo «para evitar estas situaciones indecorosas».

Asimismo, aseguró que la ciudad se encuentra en «el punto para cambiar esta situación, sobre todo porque la inacción y la no regulación acaban llevando a una situación de prohibición».

Pérez destacó que la única conclusión a la que se llegó fue que todos los agentes implicados están de acuerdo en que se quiere tener una buena imagen de la ciudad, así como evitar las situaciones indecorosas, asegurando que el encuentro concluyó sin que nadie firmase el documento elaborado por el Ayuntamiento por no incluir medidas concretas. Por ello, entiende que se ha perdido una oportunidad de oro, pues no se han puesto fechas para próximas reuniones, y no entienden que estando a pocas semanas de la Feria de Málaga no se hayan acordado medidas.

Por otra parte, respecto a las viviendas turísticas, el alcalde subrayó que son dos «problemáticas» diferenciadas, pero que a veces se solapan, e incidió en la necesidad de regular estos pisos, recordando que se trata de una norma autonómica. De la Torre aseguró que acordaron con la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) un trabajo conjunto. El presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac, confirmó la colaboración con el Consistorio para atajar los efectos negativos que generan «cierto perfil» de visitantes, y recordó que dicho «perfil no deseable» no solo se instala en viviendas turísticas.