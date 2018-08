Imbroda afronta las elecciones con la idea de convertir a Cs en la "locomotora de Andalucía"

Primera comparecencia pública de Javier Imbroda como cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia de Málaga al Parlamento andaluz. La sede de la formación naranja ha ejercido de puesta de largo para una candidatura que parte, según Imbroda, sin ponerse techo en las urnas después de irrumpir en 2015 como "partido revelación", sacando en la provincia dos representantes en lo que fue el estreno del partido naranja fuera de Cataluña. Acompañado por el resto de integrantes de la candidatura de Cs para la provincia, Imbroda ha hecho un repaso a las motivaciones y los argumentos que le han llevado a dar el paso para implicarse en la primera línea de la política. Partiendo, según ha explicado, con el objetivo de "convertir a Ciudadanos en la locomotora de Andalucía".

Una constante en su discurso ha sido su apelación a poner fin a casi 40 años de gobiernos socialistas al frente de la Junta de Andalucía y para ello ha esgrimido que es necesario un cambio de mentalidad en la ciudadanía: "Hay que contar con otra mentalidad, tras casi 40 años del PSOE, para acabar con la corrupción y desterrar la mentira de las instituciones", ha precisado, dejando claro que tirará de terminología deportiva para explicar mejor el proyecto que lidera en Málaga. "Vengo del mundo de la alta competición", ha asegurado para añadir luego, al ser preguntado por un posible adelanto electoral, que es el árbitro (Susana Díaz) quien fija la fecha y hora. "Nosotros estamos ahora mismo en pretemporada, pero dispuestos a jugar cuando sea necesario", ha subrayado, flanqueado por María José Torres (número dos), Carlos Hernández White (tres), Teresa Pardo (cuatro) y Javier Pareja (cinco).

Además de un cambio de mentalidad, Imbroda ha hecho alusión al cambio de paradigma en la economía, con la irrupción de nuevas tecnologías y su consecuente necesidad de adaptar el mercado laboral. "Andalucía y España se encuentran "en un nuevo tiempo que exige nuevas respuestas", ha mencionado, además de asegurar que "el mercado laboral se encuentra en constante evolución con una presencia cada vez mayor de las nuevas tecnologías". En este sentido, se ha preguntado que cómo es posible que Andalucía no tire del carro a nivel nacional cuando, según él, "es la California de Europa". "España se encuentra en un momento complicado y, hoy más que nunca, necesita a Andalucía", ha sentenciado en relación a la potencialidad de la región.

Preguntado por el posible escenario postelectoral, con la previsible ausencia de mayorías absolutas, Imbroda se ha negado a "especular" sobre posibles pactos con otras formaciones y ha recordado la capacidad de Cs para llegar a acuerdos tanto con el PSOE como con el PP. En todo caso, ha manifestado que el hecho de ser la lista más votada supondrá "un plus". No obstante, al contrario que en 2015, no se convertirá en moneda de cambio innegociable para apoyar una posible investidura.