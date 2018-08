El Hospital Clínico incorpora seis nuevos ecógrafos en dos años

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha mejorado el rendimiento de los estudios ecográficos, con un incremento del 24,5% de actividad en 2017 respecto al año anterior. A lo que hay que sumar un incremento en el primer semestre del año en curso, con una actividad de casi un 18% más que el mismo periodo del año anterior.

Además, y relacionado con este aumento del rendimiento, esta unidad está renovando los equipos para la realización de ecografías, con la adquisición de seis nuevos ecógrafos de última generación, tres de los cuales se incorporaron en 2017, y otros tres que serán recepcionados e instalados a lo largo de este año en curso. Asímismo, la incorporación de esta nueva dotación tecnológica supone un aumento significativo en la calidad de la imagen y la precisión diagnóstica relacionadas con este tipo de estudios, cada vez más demandados por las distintas unidades y servicios del hospital.

La adquisición de los nuevos equipos de ecografías forman parte del plan de renovación tecnológica que la Unidad de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del Hospital Clínico está llevando a cabo para adaptarse a las nuevas necesidades, disminuyendo los tiempos de espera.

En opinión de la especialista en Radiología y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear de este hospital, Mercedes Acebal, "nos encontramos trabajando en un proceso de renovación tecnológica y de incorporación de los equipos para ofrecer a nuestros pacientes las mejores condiciones en precisión diagnóstica disponible". "Además, de la renovación de equipos ecográficos, hemos puesto en funcionamiento recientemente un nuevo equipo de resonancia magnética en el Valle del Guadalhorce y a finales de año tendremos otra nueva resonancia en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, la segunda para este centro y la tercera para todo el complejo hospitalario".

Además, explica Acebal: "Los estudios ecográficos son muy demandados por todas las especialidades, debido a que la realización de los mismos no supone exposición a radiaciones ionizantes, no tiene restricciones al ámbito de pediatría ni a mujeres gestantes, y además permite que estos equipos puedan transportarse, en caso de necesidad, para la realización de estudios a unidades especializadas, como áreas de críticos, etc ".

El Hospital Clínico dispone de un total de 13 equipos de ecografía, ocho de los cuales se encuentran prestando actividad asistencial en este centro, otros dos en el en el Centro de Especialidades San José Obrero, y tres en el Hospital Valle del Guadalhorce.

El pasado año 2017 la Unidad de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del Hospital Virgen de la Victoria llevó a cabo más de 46.330 ecografías, y a lo largo del primer semestre de este año en curso se han realizado ya más de 26.700 estudios de esta índole.