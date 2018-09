IU-MpG pide que se dote a los bomberos del material necesario para hacer su labor

IU Málaga para la Gente presentó ayer una nueva moción al pleno en relación con el Cuerpo de Bomberos de Málaga y exigir dotar del materia e infraestructura necesarios para que puedan realizar su labor «de manera óptima y sin poner en riesgo sus vidas y las de las víctimas». Por ello, exigió al PP «una solución definitiva» a «las carencias» de los bomberos.

El portavoz del grupo municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, lamentó el «desprecio absoluto» del alcalde, Francisco de la Torre, y su equipo municipal hacia la vida de sus bomberos, asegurando que «también se refleja en otros cuerpos como la Policía Local», y la de sus conciudadanos. Para ello, puso como ejemplo el servicio realizado en la barriada de Vistafranca, donde ardía una vivienda con sus residentes dentro. «Era un incendio grave y los funcionarios del Cuerpo no podían acceder a la habitación donde se habían refugiado estas personas porque no disponían de radiales con las que romper las rejas», dijo Zorrilla, al tiempo que explicó que, finalmente, rompieron los hierros con palancas y otros medios, además «del de la fuerza que da la impotencia de ver niños sin aliento». El motivo de no disponer de radiales «es que los bomberos denunciaron que los discos de las mismas estaban gastados y le fueron retiradas», añadió el portavoz de Málaga para la Gente, precisando, además, que «se da la circunstancia que dichos discos cuestan 1,5 euros». «El abandono al que tiene sometido el equipo de gobierno al Cuerpo de Bomberos conlleva graves problemas de seguridad, porque en el tiempo que se tarde en dar la respuesta se sitúa la línea entre la vida y la muerte de una persona», criticó el responsable de IU-MpG.