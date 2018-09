Lanzan la Beca Emprendimiento 2018 para poder efectuar un máster en Esesa

La junta de gobierno local ha aprobado las bases y la convocatoria específica de subvenciones del Área de Juventud para el acceso al programa Beca Emprendimiento 2018. El objeto de esta convocatoria es la regulación de una plaza becada para realizar el Master Executive en Administración y Dirección de Empresas (MBA Executive) o el Master Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (MBA Postgrado) impartido por la Escuela Superior de Estudios de Empresa.

Así, según informaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Economía, Carlos Conde, se realizaría durante el curso académico 2018/2019, estando previsto su comienzo el próximo mes de noviembre de 2018. En concreto, podrán optar a esta convocatoria los jóvenes de entre 18 a 35 años empadronados en Málaga y que no hayan cursado ningún programa de master. Además, deben acreditar que su unidad familiar no tenga ingresos económicos superiores a tres veces el Iprem. Se establecen distintas cuantías máximas en función del número de integrantes de la unidad familiar, de modo que con familias de un solo miembro los ingresos máximos anuales no pueden ser superiores a 22.558,77 euros; si son dos miembros a 25.964,57 euros, entre otros requisitos.