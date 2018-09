Cs rechazará las ordenanzas fiscales si no se elimina la plusvalía por herencia

Ciudadanos, el socio del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, ha decidido soltar amarras con los populares y anuncia que votará en contra de las ordenanzas fiscales para el año próximo si el PP no acepta algunas de las enmiendas que piensa presentar al anteproyecto del área de Hacienda, en especial la que exige la eliminación casi total de la plusvalía en los casos de herencia (plusvalia mortis causa), según ha anunciado hoy el portavoz de la formación naranja Juan Cassá que ha asegurado que "votaremos que no a la aprobación de las ordenanzas fiscales en el caso de que nuestra enmienda sobre las plusvalía no sea aceptada".

La cuestión no es baladí pues el apoyo de Ciudadanos es imprescindible para que las ordenanzas fiscales salgan adelante, toda vez que la oposicón de izquierdas no les dará su apoyo. La influencia es ademas directa sobre los presupuestos ya que estos se confeccionan en función del nivel de recaudación previstas en dichas ordenanzas.

Mas aún, el posible voto en contra de Ciudadanos a las ordenanzas fiscales escenificará una quiebra política importante en el pacto de gobierno suscrito por el PP y Ciudadanos.

El origen de todo ello es el malestar de Ciudadanos con el PP, que ha presentado el proyecto de ordenanzas fiscales sin contar en absoluto con ellos, como ha venido ocurriendo en los años anteriores. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación de la presentación de las ordenanzas. El PP no ha querido negociar con nosotros pues sabía de nuestra exigencia de hacer desaparecer la plusvalía por herencia", ha dicho Juan Cassá.

Ciudadanos, ya lo venía anunciado, exige la eliminación casi absoluta de la plusvalía en caso de herencia, que consideran "injusta", pues creen que es "volver a pagar un tributo que ya han abonado antes los propietarios de la vivienda a heredar".

Lo que Ciudadanos exige es que las ayudas o bonificaciones para el pago de este impuesto lleguen al 95%, que es el máxino que permite actualmente la ley, con lo que el contribuyente solo abonaría un 5 por ciento. Juan Cassá le ha pedido al alcalde que mire lo que han hecho otros alcaldes del PP, como el de Rincón de la Victoria, donde se ha aprobado la eliminación de la plusvalía mortis causa