Olas de solidaridad en la XI Maratón de Donación de Sangre

En el Ayuntamiento de Málaga se respira solidaridad. A pesar de las fuertes lluvias que han despertado hoy a la ciudad, cientos de personas acuden a la XI Maratón de Donación de sangre que se celebra a lo largo del día en en Patio de Banderas del consistorio.

Desde las 10.00 horas de la mañana, los donantes no han dejado de acudir. En la sala, 20 camillas que en pocas ocasiones han estado vacías y 26 profesionales sanitarios de los equipos móviles del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga que se reparten las tareas de recepción, reconocimiento médico, donación de sangre y donación de plasma y de refrigerio.

Antes de las 11 de la mañana ya se contabilizaban alrededor de 70 extracciones. "Las jornadas de donación de otros años han sido un éxito. De media estos años anteriores hemos recolectado unas 500 bolsas, así que esperamos que hoy lleguemos a esa cifra e incluso superarla" señala Francisca Guzmán, técnica de promoción de donación de sangre.

El proceso es rápido y sencillo, donantes como José Miguel Podadera -malagueño de unos cuarenta años de edad- asegura que "la primera vez que te extraen sangre suele demorarse un poco más pero si ya lo has hecho una vez, las siguientes no duran más de 3 o 4 minutos". Para él, este tipo de acciones son fundamentales en una ciudad como Málaga aunque incide en la importancia de acudir, cuando sea posible, a otros puntos como el autobús de la avenida de Andalucía o al Hospital Civil . "Soy donante habitual desde que hace bastantes años porque creo que es importante ayudar a todo aquel que lo necesite. Me mantengo informado de este tipo de acciones por las redes sociales y también me suelen mandar un mensaje para avisarme cuando hay recolectas más grandes como la Maratón" señala.

La donante María José García, participa desde que tenía 18 años en este tipo de iniciativas. Confiesa que acude "como todos" por solidaridad. "Realmente sé que puedo salvar una vida con un simple gesto. A mi no me cuesta absolutamente nada" revela. La enfermera Eva María Hidalgo añade que este tipo de campañas tienen mucha aceptación por parte de los ciudadanos y que en días como hoy, suele ser habitual que se animen nuevos donantes. "La gente es muy solidaria y está comprometida con la causa. La bolsa tiene capacidad para 460 milímetros y a parte de extraen 3 tubos pequeños. Al final no supone mucho y puede ayudar a muchas personas" indica.

El doctor Juan Mayorga explica que para donar solo hay que acudir al espacio e inscribirse. Tras eso, el donante se entrevista con los médicos, que tras repasar su historial clínico, se le realizan dos pruebas: una de hemoglobina para conocer si el donante tiene o no anemia y otra para conocer su tensión arterial. Si todo está correcto se pasa a las camillas. "Siempre debemos de asegurarnos de que el donante no tenga ninguna enfermedad, o fiebre contagiosa. Preguntamos si está tomando algún medicamento, para saber si éste puede contraindicar la donación y, entre otras cuestiones, si ha viajado recientemente a algún país en el que haya podido contraer algún virus contagioso, si ha tomado drogas o si ha tenido relaciones sexuales de riesgo recientemente" explica Mayorga.

Para facilitar el desplazamiento desde el Ayuntamiento a quienes acudan a donar en esta nueva edición de la Maratón, la EMT ha editado un billete de autobús gratuito para este día, que se entregará a todas las personas tras realizar su donación, junto a bebidas y aperitivos preparados en la sala para la recuperación de los donantes.

Desde enero a septiembre se han obtenido un total de 42.282 donaciones que han hecho posible el abastecimiento de los hospitales públicos y privados de la provincia. Además, han concretado que del total de donaciones, 39.075 fueron de sangre y 1.153 de plasma. Cifras que podrán seguir aumentando gracias a citas como la Maratón de hoy.