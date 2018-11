El Ayuntamiento acepta las exigencias de los hosteleros pero advierte de que el ZAS sigue adelante

El edil de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río, ha comparecido este mediodía junto a la concejala del Centro Histórico, Gemma del Corral, para dar cuenta del acuerdo con los hosteleros que evitará que estos vayan a la huelga el 30 de noviembre por la aplicación de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 98 calles del casco antiguo y cinco del Romeral.

Del Río ha explicado que se han aceptado las exigencias de los hosteleros aunque ha advertido de que la declaración de ZAS sigue adelante. Así, por ejemplo, no se va a hacer una zonificación propiamente dicha del Centro pero sí se ha aceptado iniciar un estudio actualizado de los usos predominantes reales en las calles del corazón de la ciudad para tener un instrumento útil para tomar, con el consenso de todos, las medidas necesarias que "generen un equilibrio de uso en esta parte" de la urbe. Este aspecto saldrá a concurso. Eso sí, ha destacado que no puede hablarse de zonificación sobre los usos del suelo, pero sí ha insistido en que se trata de un estudio.

También se va a redactar un protocolo común entre Comerio y Sostenibilidad Medioambiental que dará seguridad jurídica en relación al tenido artículo 11.2 del decreto 155 de la Junta sobre qué requisitos habrán de cumplir los hosteleros para renovar sus terrazas. "Quienes cumplan con la normativa no deben ver amenazada la continuidad de las terrazas", ha dicho. Entre estos requisitos están, además de los de calidad acústica, poner tacos en sillas y mesas, que haya una persona responsable por local de velar por el ruido en terrazas y zonas interiores, participación en campañas públicas, que hayan pagado las tasas anteriormente, que no hayan sido sancionados por ocupar mayor tramo del permitido sus terrazas, etcétera... "El Centro no puede seguir en la situación que está", ha declarado, al tiempo que insiste en que los hosteleros deberán ser proactivos para asegurar la continuidad de sus terrazas.

Además, se pone en marcha un servicio de intermediación entre vecinos y propietarios de locales, campañas de concienciación, mantenimiento de las subvenciones a los vecinos para insonorizar fachadas de sus casas y reducir las autorizaciones de eventos en el Centro y repartirlas por los once distritos.

No obstante, la aplicación del ZAS es "ineludible" y ha recordado que los hosteleros están en su derecho de realizar las alegaciones que estimen oportunas y que estas serán estudiadas, además de mostrar su satisfacción por la posible desconvocatoria de la huelga del 30 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño.