El cauce del río Guadalmedina, ocupado por decenas de vehículos

La Semana Santa atrae a miles de personas al Centro Histórico y más aún en días tan esperados como el Lunes Santo. Pero el paso de las procesiones por el Centro Histórico hace que la búsqueda de aparcamiento sea más complicada y algunos optan por una solución que no cumple las normas.

Es lo que ha pasado este lunes en el cauce del río Guadalmedina, según se aprecia en unas imágenes enviadas a este periódico, en las que se puede ver buena parte del cauce a la altura de Martiricos ocupado por decenas de vehículos.

Los vehículos estacionados en el río están aparcados, en principio, de forma ilegal en la zona, dado que es un lugar donde no está autorizada esa acción, que además puede provocar problemas de seguridad, como han denunciado algunos vecinos tras ver cómo el cauce se ha ido llenando de coches durante este lunes.

Respuesta del Ayuntamiento



Fuentes del Ayuntamiento de Málaga han confirmado a este diario que el estacionamiento "no estaba autorizado" y, para evitarlo, mañana colocarán un bloque en el acceso. Asimismo han indicado que la policía no va a sancionar a los vehículos que se encuentran este lunes en el cauce del río, "porque los conductores no sabían que no se podía aparcar".