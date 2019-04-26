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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Algatocín para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 10:39

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A)
1. MARIA ELISABET BARROSO MORENO
2. JUAN CARLOS FERNANDEZ MENA
3. JUAN ANTONIO CORBACHO IZQUIERDO
4. SIMINA CRISAN (INDEPENDIENTE)
5. JUAN ANTONIO GONZALEZ CORRALES
6. DANIEL GUERRERO GUILLEN (INDEPENDIENTE)
7. SARAY JIMENEZ ORTIZ (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES
1. LAURA MORENO RUIZ (INDEPENDIENTE)
2. JOSE ANTONIO CORBACHO ALVARADO
3. FERNANDO JOSE GARCIA RUIZ

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ
2. BENITO CARRILLO MARTINEZ
3. ISABEL MARIA RENDON DELGADO
4. MARIA DEL PILAR PINEDA PARRA
5. MARIA DEL PILAR RUIZ GARCIA
6. LUIS MIGUEL BOTELLIN MARTIN
7. CARIDAD MILLAN PACHECO

SUPLENTES
1. ISABEL NAVARRO JIMENEZ
2. ROSA MARIA PACHECO NAVARRO
3. ANDRES MELGAR PACHECO
4. SONIA PACHECO SANCHEZ
5. CRISTIAN EZEQUIEL CORRALES GONZALEZ
6. JUAN JESUS PACHECO MENA
7. JUAN JOSE CONDE CABEZAS
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