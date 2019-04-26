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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Benamocarra para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A)
1. JOSE ANTONIO MORENO TELLEZ
2. CARMEN ESTHER GUTIERREZ CLAVERO
3. BASILIO GOMEZ CHICA
4. ANNA GARCIA PAEZ
5. JOSE ANTONIO OCON FERNANDEZ
6. SONIA TELLEZ GOMEZ
7. ANTONIO MANUEL ALBA PALMA (INDEPENDIENTE)
8. SANDRA CHICA PEREZ
9. ANTONIO DAVID RUIZ RUIZ
10. ROSA MARIA ESPEJO APARICIO
11. PETER SCHÜTT ANDERSEN

SUPLENTES
1. TATIANA OCON DELGADO
2. JUAN MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ
3. MIRIAM OCON SANCHEZ

POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. ABDESLAM JESUS AOULAD BEN SALEM LUCENA
2. MARIA LEONOR MUÑIZ SARMIENTO
3. JOSE RAMON PALOMO OLIVA
4. DANIEL GALVEZ PAEZ
5. MARIA VICTORIA MERENGUEL QUERO
6. VICTORIA DESIRE TELLEZ PALMA
7. PABLO MANUEL LOPEZ CASTILLO
8. MIGUEL JESUS DIAZ MOLIS
9. JOSE MANUEL GOMEZ DELGADO
10. PAOLA PARDO DELGADO
11. SERGIO JORGE CEREZO FERNANDEZ

SUPLENTES
1. ISABEL MARIA ALBA LARA
2. DAVID QUERO GUTIERREZ
3. JOSE MANUEL LOPEZ PARDO
4. SILVIA PARRA PALOMO

PARTIDO POPULAR (PP)
1. PEDRO GONZALEZ ARIZA
2. MANUEL MARTINEZ LOPEZ
3. JESICA TOME RAMIREZ
4. RAQUEL MEDINA ESPAÑA
5. MIGUEL MEDINA BARRANCO
6. IVAN GUERRERO DIAZ
7. MARIA DEL CARMEN ESPAÑA GUERRERO
8. MIGUEL ANGEL PEREZ JIMENEZ
9. JOSE MARIA GUERRERO DIAZ
10. MIGUEL MEDINA ESPAÑA
11. DOMINGO GUERRERO VIEGA

SUPLENTES

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. GERARDO JESÚS APONTES RUIZ
2. MANUEL VIGO GORDO
3. DELIA SANCHEZ MARTIN
4. MANUEL JESÚS ARCAS FERNANDEZ
5. NAZARET GONZALEZ VIGO
6. MANUEL MATAS PADILLA
7. JUAN MANUEL MARTIN ESPAÑA
8. TANIA VIGO MORENO
9. JOSE ANTONIO GORDO QUERO
10. REMEDIOS VIGO GORDO
11. YOLANDA MARTIN ARIAS
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