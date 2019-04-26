Lista electoral de Casares para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. ANTONIO MUÑOZ ROJAS
2. JUANA QUIROS RAMOS
3. SALVADOR ENCINA TRUJILLO
4. HERMINIA PINEDA QUIROS
5. JUAN DARIO OCAÑA OCAÑA
6. LAURA OCAÑA REYES
7. JORGE CASTRO PEREZ
8. MARTA GIL GONZALEZ
9. IVAN GONZALEZ ALCONCHEL
10. MARIA ISABEL BORREGO GIL
11. JOSE CARLOS OCAÑA JIMENEZ
12. ROSA MARIA BLANCO LOPEZ
13. JOSE ANTONIO MUÑOZ PINEDA
SUPLENTES
1. MARIA OCAÑA OCAÑA
2. BALDUINO SANCHEZ PEREZ
3. IRENE LOPEZ LOPEZ
4. PHILIPPE PARSER
5. FRANCISCO JAVIER DELGADO PAVON
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER QUERO MARTINEZ
2. FRANCISCO ABEL CARRASCO HOLGADO
3. VICTOR PEREZ CARRASCO
4. VIRGINIA RUIZ ANTEQUERA
5. MARIA LUISA HERNANDO CARO
6. MILAGROS TORRES GONZALEZ
7. DAVID INFANTE REYES
8. ANTONIA CHACON GARCIA
9. MARIA DEL ROCIO MALDONADO LAFITA
10. JOSE RAUL LOPEZ ANDRADES
11. ROSARIO MARTIN GODINO
12. MARIA JOSE (BEGOÑA) JARILLO DIAZ
13. JUAN LOPEZ VAZQUEZ
SUPLENTES
1. AURELIA CRISTINA PEREZ ROMO
2. FRANCISCO JAVIER PAEZ GOMEZ
3. BARTOLOME MARTIN MENA ROJAS
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JOSE CARRASCO MARTINEZ
2. JUAN LUIS VILLALON ORTEGA
3. ANTONIA ISABEL PINEDA RAMOS
4. NOELIA RODRIGUEZ GIL
5. MARIA DEL ROCIO RUIZ ROMERO
6. NICOLAS MORALES BARRERO
7. JORGE JIMENEZ FERNANDEZ (INDEPENDIENTE)
8. JOSE LUIS HERRERA GIL
9. ANTONIA SILVIA PINEDA ROJAS
10. ALEXIA CINDIA GAVIRA GONZALEZ (INDEPENDIENTE)
11. JOSE CERVERA LOPEZ (INDEPENDIENTE)
12. GISELLA ALESSIA GIORGIA GIARRUSSO (INDEPENDIENTE)
13. MARIA LAURA QUIROS SANCHEZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. JOAQUIN JESUS ORDOÑEZ LINEROS (INDEPENDIENTE)
2. ANDRES MORALES FERNANDEZ
3. MARIA CARMEN BLANCO MALDONADO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JUAN ROBLES GARCIA
2. ANTONIO JOSE NAVARRETE GUTIERREZ
3. GEORGINA ZUAZU ZUAZU
4. ANTONIO ROLDAN RABADAN
5. JOSEFA LOPEZ GARCIA
6. MIGUEL MONTES FERNANDEZ
7. JESUS OTAOLAURRUCHI CARO
8. IVAN RIOS MANCILLA
9. CAROLINA ARANDA GARCIA
10. CARMEN DEL PUERTO PARRADO
11. JUAN JOSE ALMAZAN MANZANO
12. ROBERTO CAMPO ARAGON
13. DANIELA MERCEDES RODRIGUEZ MOREY
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