La Junta se compromete a estudiar la ampliación del centro de salud de El Palo

El centro de salud de El Palo es uno de los más saturados de la ciudad y representantes del Gobierno andaluz se reunieron ayer con los afectados para escuchar sus peticiones y se comprometieron a estudiar la ampliación del centro, una de las principales demandas en materia sanitaria de los vecinos de la zona.

Así lo ha asegurado la presidenta de la asociación de vecinos de El Palo, Mercedes Pírez, quien indicó que salió del encuentro con buenas sensaciones. "El único compromiso que han hecho es hacer un estudio para diseñar el nuevo centro de salud. Ellos están a favor de la ampliación pero solo son palabras, aunque hemos visto buena disposición", sentenció.

A la cita acudieron la delegada provincial del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, acompañada por el el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, y el concejal del Distrito Este de Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, que escucharon las reivindicaciones planteadas por los afectados, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Entre las principales peticiones de los vecinos está la ampliación del centro de salud para poder atender a las 30.000 personas que acuden al mismo. Además, han solicitado que se adecuen las plantillas a las necesidades actuales y piden que haya algunas especialidades en el nuevo centro como Traumatología o Fisioterapia y que las Urgencias cuenten con más espacio.

En cuanto al posible espacio en el que levantar esta nueva fase del centro de salud, Mercedes Pírez ha asegurado que los vecinos apuestan por los terrenos en los que está la comisaría de la Policía Nacional, una petición que está en manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y sobre la cual, los vecinos del distrito Este esperan que no haya problemas. "Lo mejor sería trasladar la Policía a otro lugar, tirar ese edificio abajo y hacer uno nuevo en los terrenos con una proyección de que dure más de 30 años", ha expuesto Pírez.

En cuanto a la posibilidad de que De la Torre no ceda los terrenos, la presidenta del asociación asegura que no cuentan con un plan b en estos momentos. "No tenemos muchos terrenos libres en el distrito Este", ha manifestado. Es por ello que ha solicitado para el mes que viene un nuevo encuentro con el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, para ver cómo va el estudio y conocer cuál es la postura del Ayuntamiento al respecto.

La Junta, por su parte, ha recordado que la Consejería de Salud ha impulsado el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 y que en cada provincia se ha constituido un grupo de trabajo que evalúe los actuales equipamientos y haga una propuesta de nuevos equipamientos y necesidades sanitarias. Esta propuesta se elevará a una comisión autonómica, que elevará una propuesta definitiva y que deberá ser aprobada por la Junta.