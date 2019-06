Alba, la nota más brillante de la Selectividad en la provincia de Málaga.

Con un 10 en todos los exámenes que conforman la PEVAU y una nota media de Bachillerato de un 9,86, esta alumna del centro público I.E.S. Vega de Mijas, ha conseguido 13,916 puntos sobre 14, lo que le ha hecho convertirse en la mejor nota de la provincia

Ha sido la primera en conocer después de sus examinadores, la nota conseguida a través de la PEVAU. Este jueves, Alba Ramírez Rincón, una joven malagueña alumna del centro público I.E.S. Vega de Mijas, se ha convertido en la joven malagueña que mejor nota ha sacado en esta prueba de acceso a la Universidad, un 10 en todos los exámenes que la conforman que junto a su nota media de Bachillerato, un 9,86 le han hecho conseguir un total de 13,916 puntos sobre 14. Alba ha conocido la noticia gracias a una llamada telefónica desde la Universidad de Málaga. En ella, le comunicaban la primicia y sin creerlo, tuvo que comprobarlo ella misma en el portal web donde se publicaban las notas. "Hay sido una noticia estupenda, estoy contentísima aunque al principio no me creía que fuera cierto".

¿Cómo te sientes al saber que tanto estudio ha tenido un gran resultado?

Estoy muy contenta que todo el tiempo dedicado haya dado sus frutos. He trabajado muchísimo y es algo que me lo merecía.

¿Cómo ha sido ese segundo curso de Bachillerato? Una etapa que para muchos muy dura.

Exactamente, ha sido un curso mucho más duro que cualquiera de los anteriores.

¿Cómo te has organizado durante este último año para que finalmente hayas obtenido este resultado?

Pues ha tenido que ser todo muy poco a poco, desde el principio de forma constante y sin dejar las cosas para última hora, porque ello hace imposible que puedas sacar los exámenes hacia adelante.

¿Has tenido que sacrificar algo a lo largo de este último curso para dedicarte plenamente al estudio y lograr lo alcanzado?

Si. El tiempo dedicado a realizar actividades que me gustan o salir con mis propios amigos, lo he tenido que reducir muchísimo, sobre todo el último mes. A pesar de ello, he intentado compensarlo lo máximo posible.

¿Qué carrera universitaria quieres estudiar?

Medicina, pero aún no tengo ninguna especialidad en mente.

Con esta nota puedes acceder al centro universitario que desees pero, ¿dónde te gustaría estudiar?

En principio, sería Granada. Aunque también tengo como opciones Málaga y Sevilla. En Andalucía, seguro.

¿Siempre ha sido una profesión a la que hayas querido dedicarte?

No. Hasta hace unos tres años no lo tenía claro, pero fue entonces cuando comenzó a interesarme muchísimo las ciencias de la salud y especialmente, Medicina.

Acceder a la Universidad hace que cambie todo, centro, dinámicas de estudio, etc. ¿Cómo crees que será?

La verdad es que tan sólo espero adaptarme lo mejor posible a los nuevos cambios que me esperan y continuar tan bien como hasta el momento.

¿Qué consejos darías a los estudiantes que como tú, se enfrentarán el próximo curso a la PEVAU?

Lo más importante es que desde el primer momento lo intenten llevar todo al día porque son grandes cantidades de información y dejarlo para el último momento es una locura. Además de ello, hay que ser conscientes de la importancia de esta prueba y deben estar centrados en sus objetivos, aunque haya que sacrificar algunas cosas si es necesario.