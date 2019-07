El inicio de la temporada alta turística y las rebajas dejan otro máximo de afiliados

­La entrada del verano y las contrataciones para afrontar el inicio de la temporada alta turística y de la campaña de rebajas en el comercio han dado continuidad a la tendencia de caída del desempleo en Málaga, que suma ya cinco meses de descenso consecutivo. El paro en junio bajó en 4.649 personas para dejar el total de desempleados en 136.356, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Se trata de la tercera mayor bajado registrada el pasado mes a nivel provincial en España, sólo por detrás de Barcelona (7.906) y Madrid (6.532). En variación interanual, Málaga tiene 5.007 parados menos que hace un año y se coloca, al igual que en anteriores meses, con el nivel más bajo de desempleo de los últimos once ejercicios.

La mejor noticia ha vuelto a estar, no obstante, en la creación de empleo. Así, Málaga ganó 7.138 afiliados a la Seguridad Social a lo largo del pasado mes, y alcanza un volumen de 641.866 cotizantes, que mejora todavía más el récord histórico de cotizantes alcanzado este pasado mes. Hostelería y comercio fueron los segmentos que más tiraron de la cifra de cotizantes en Málaga (3.828 y 2.073 nuevos afiliados respectivamente). La provincia, además, ha ganado 22.088 afiliados en relación a hace un año.

La bajada del paro en junio en Málaga estuvo protagonizada por el sector servicios, que redujo 3.734 parados. Este segmento, que incluye el turismo o el comercio, sigue siendo el que más paro concentra (un 70,5% del total de parados) pero ya se mueve en verano por debajo de la cota de los 100.000 (este junio son 95.959). El desempleo también se redujo en el colectivo sin empleo anterior (-513), que incluye a los jóvenes que se incorporan al mercado y que suelen tener en los empleos de verano su primer acceso. Hubo otros descensos en industria (-202), construcción (-157) y agricultura (-42).

Los datos no satisfacen a los sindicatos, que denuncian la alta precariedad laboral. El secretario de Empleo y Formación de UGT Málaga, Francisco Villodres, valoró que el paro siga bajando pero tildó de «insuficientes» las cifras con unas contrataciones presididas por «la alta temporalidad y la parcialidad involuntaria». «Mientras estos dos factores sigan siendo el denominador común, y no se derogue la reforma laboral, no podemos hablar de buenos datos», dijo Villodres, que calificó el actual mercado de «débil e insostenible». De los 74.507 contratos realizados en Málaga a lo largo de junio, el 93,63% fueron temporales y sólo el 6,37% restante fueron fijos.

Por otro lado, en Málaga el 51% de los parados no perciben ya ningún tipo de prestación por haberlas agotado. Además, un 42% responde al perfil de parados de larga duración (más de un año buscando trabajo) y un 52% son personas mayores de 45 años.

Por su parte, la secretaria general de Formación y Empleo de CCOO de Málaga, Patricia Laguna, explicó que se da la paradoja de que, aunque se registren más personas afiliadas, la Seguridad Social recauda menos debido a que hay más contratos a tiempo parcial.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) consideró «congruente» el descenso del paro por el inicio del verano y de las rebajas. Su presidente, Javier González de Lara, valoró como «esperanzadores» los datos ante una temporada turística «que promete ser buena». Los empresarios, no obstante, advierten sin embargo de que el mercado de trabajo «viene dando síntomas de agotamiento para generar empleo, siendo especialmente relevante la disminución en la contratación indefinida». A su juicio, entre los factores que influyen se encuentra el incremento de los costes laborales y salariales «sin diálogo social» y la «incertidumbre» ante las medidas definitivas que tomará el nuevo Ejecutivo respecto al mercado laboral y una posible reforma «que dificulte la capacidad competitiva de las empresas».

Más empleo en España

En España, el número de parados bajó en 63.805 desempleados en el mes de junio. El volumen total se situó en 3.015.686 personas, su nivel más bajo desde noviembre de 2008. En el último año, el paro se redujo en 146.476 personas, a un ritmo interanual del 4,6%.

En cuanto el empleo, la Seguridad Social cerró junio con un aumento de 75.584 afiliados. El total alcanzó los 19.517.697, su mejor dato desde que existen registros. En valores interanuales, la afiliación creció en 510.707 cotizantes.

En Andalucía, la cifra de parados bajó en junio en 3.214 personas, con lo que el total de desempleados se cifra en 757.899. En el último año abandonaron las listas del desempleo 31.928 personas, con una disminución del 4,04%. Respecto al empleo, hubo un descenso de 33.321 afiliados, que deja el total en 3.152.391 cotizantes. En todo caso, hay 88.681 afiliados más que hace un año.