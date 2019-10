Cuando ARA viajó a tiempos de Gálvez

ARA, además de una histórica compañía malagueña de teatro, son las iniciales de su directora, Ángeles Rubio-Argüelles (1906-1984), la escritora malagueña y primera mujer de Edgar Neville, quien también usaría sus iniciales para ponerle nombre a su propia editorial.

Del fondo editorial de ARA, Francisco Javier Rodríguez, director de la editorial Azimut, con sede en Málaga, acaba de rescatar 'Vidas que fueron', una original novela histórica escrita por Ángeles Rubio-Argüelles, publicada originalmente en Málaga en 1957.

La particularidad es que uno de los protagonistas, y desde luego el principal en el último tercio de la novela, es Bernardo de Gálvez, por entonces gobernador de La Luisiana.

«La acción transcurre principalmente entre Ciudad de México y Nueva Orleans, entre los años 1776 a 1781», cuenta Francisco Javier Rodríguez, doctor en Filología Hispánica y director de Azimut, que explica que la editorial tiene como política de difusión contactar con profesores universitarios de toda España por si es factible publicar sus trabajos.

«Se puso en contacto conmigo la catedrática de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Jaume I de Castellón, María Luisa Burguera, y me ofreció reeditar esta obra», detalla.

Por este motivo, la recuperación de 'Vidas que fueron' viene acompañada por un estudio crítico de la profesora Burguera, «sobre la figura literaria de Ángeles Rubio-Argüelles, a quien la experta conoció en 1984 y la figura histórica de Bernardo de Gálvez».

Y como explica este amable editor, si Víctor Hugo narró la batalla de Waterloo en 'Los miserables' y Tolstoi la de Borodinó en 'Guerra y Paz', Ángeles Rubio-Argüelles se atreve con la de Panzacola (en inglés, Pensacola), la gran gesta de Bernardo de Gálvez.

La novela, por otro lado, está centrada en una trama amorosa entre la joven Rosa de Chaves y el teniente Francisco Morales y Pérez-Mérida, un personaje nacido en Málaga que Ángeles Rubio-Argüelles ha incluido en una lista de personajes reales del libro. «Aunque por más datos que he buscado, desde la partida de bautismo hasta el Archivo Histórico Nacional no he encontrado ninguno», apunta Francisco Javier Rodríguez.

Captura de Panzacola, cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau

«Una delicia»

En su opinión, 'Vidas que fueron' «es una delicia desde el punto de vista literario», y si no consiguió repercusión en su día, finales de los 50, no se debió a sus méritos sino a que por entonces lo que mandaba «era el realismo social». Es más, lejos de ser 'El Jarama', la novela de Ángeles Rubio-Argüelles, pese a transcurrir en el siglo XVIII está muy influenciada por el Siglo de Oro, «y se podría relacionar con alguna de las comedias de Lope de Vega».

El editor de Azimut quiere que la primera presentación de la novela tenga lugar en Macharaviaya, la tierra natal de Bernardo de Gálvez, «y un pueblo del que Ángeles estaba enamorada y donde montó un corral de comedias».

El viernes 25 de octubre, a las 19 horas, se presenta en el Ayuntamiento de Macharaviaya la novela recuperada de la escritora malagueña. Cerrará el acto Concerto Málaga con música de tiempos de José de Gálvez... y su sobrino Bernardo.