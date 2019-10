El equipo de gobierno defiende construir al norte de la Ronda Este

El equipo de gobierno ha rechazado este lunes, con los cinco votos en contra del PP y Cs y los cuatro a favor de PSOE y Adelante Málaga, manifestar su negativa a construir al norte de la Ronda Este, como ha propuesto el edil socialista Mariano Ruiz Araújo en su moción. Sí ha salido adelante por unanimidad la intención de desarrollar un plan de reforestación en esa zona.

El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha sido muy claro en la Comisión de Urbanismo y Movilidad en su respuesta al edil socialista. "Nosotros, en el norte de la Ronda Este queremos construir, claro que sí, yo personalmente, como concejal de Urbanismo, quiero construir un centro hospitalario" que dé servicio a la zona Este de la ciudad, en un área que alcance, incluso, al Rincón de la Victoria. No en vano, este viejo debate, presente ya en los medios hace más de una década, se reabrió después de que la Junta pidiera a Urbanismo varias propuestas de suelo para construir el tercer hospital, que finalmente se hará en el Civil.

Así, López ha indicado que la Ronda Este no es ningún límite para la ciudad, sino que el trazado de la carretera se decidió así por razones de movilidad y urbanísticas. López ha asegurado que apoyaría la construcción en esa zona siempre que se trate de proyectos de interés general, que encajen con el entorno, y con un tratamiento "pormenorizado, exhaustivo y concreto" en relación a espacios determinados que hagan que "el proyecto sea realizable". Es más, ha recordado que fue Urbanismo el que echó para atrás hace años hasta siete proyectos para construir en esa zona porque no "sumaban nada". "La ronda no es un límite geográfico de la ciudad", ha dicho.

Mariano Ruiz Araújo ha asegurado, basándose en informes de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que pueden producirse graves problemas de erosión si se construye que se constatarían, sobre todo, cuando hubiera inundaciones, y recuerda que hay "riesgo para las personas". Es más, ha acusado a De la Torre de querer urbanizar una parcela de más de 3,5 millones de metros cuadrados, ha considerado que esta zona debe seguir estando protegida y ha indicado que, edificar allí, "tendría un impacto paisajístico tremendo, porque las construcciones se podrían ver desde 10 kilómetros a la redonda", además de "triplicarse el riesgo de erosión del suelo", lo que afectaría al Limonar, y modificaría el cauce de tres arroyos aumentando "el riesgo de inundación".

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha explicado que la única razón para que el alcalde, Francisco de la Torre, quiera construir al norte de la Ronda Este ya quedó patente hace una década, cuando el regidor quiso construir 500 viviendas unifamiliares de lujo, pese a que hay razones de todo tipo que "desaconsejan esto, cuando son terrenos de vocación forestal, y hay razones paisajísticas y de erosión del suelo". Sólo hay que ver, ha indicado, las incidencias que sobre las inundaciones recientes han tenido las casas levantadas en Los Altos del Limonar en el arrastre de tierra. Además, edificar en esa zona significaría un coste importante para la ciudad en materia de urbanización, una inversión que "no podemos permitirnos para 500 personas privilegiadas que podrían comprar allí una casa". Incluso, ha insistido en la necesidad de hacer un cinturón verde desde el litoral este al oeste.