Urbanismo rechaza a la promotora de la parcela de Bizcochero Capitán

En abril de 2005, Urbanismo adjudicó a la sociedad Udisa el derecho de superficie de la parcela de Bizcochero Capitán, junto a la Ciudad de la Justicia, por un valor de más de seis millones de euros. El terreno tiene 30.895 metros cuadrados y la calificación es de equipamiento deportivo. Allí debía levantarse, por tanto, un centro deportivo, pero más de 15 años después este no sólo no se ha ejecutado, sino que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores (justo antes de la crisis), sus derechos fueron subastados por el juzgado a favor de otra promotora y esta va a ser rechazada en el Consejo Rector de la Gerencia del viernes porque, a la vista de la documentación presentada, no presenta la solvencia técnica ni económica para hacer el proyecto inicialmente previsto. Es probable, indican las fuentes consultadas, que el juzgado deba subastar de nuevo esos derechos de superficie, aunque ahora la sociedad afectada puede alegar.

El 8 de marzo de 2007, se firmó un acuerdo entre Urbanismo y Udisa para interpretar el pliego de condiciones y se establecía claramente que el suelo sería destinado a «los propios del uso deportivo, más pequeño comercio y actividades asociadas de carácter complementario». En julio de ese año, se concedió la licencia de obras para un centro deportivo. En diciembre de ese ejercicio, se autorizó a Udisa a transmitir el derecho de superficie sobre la parcela a favor de otra sociedad «cuyo objeto social exclusivo sea la construcción y gestión del centro deportivo» y siempre que la nueva promotora estuviera participada íntegramente por Udisa.

En septiembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga comunicó a la Gerencia que la sociedad estaba en concurso voluntario de acreedores y el administrador concursal confirmó que ese mismo mes se hizo una subasta pública del derecho de superficie, que recayó en otra empresa. Esta presentó en noviembre del año pasado un escrito pidiendo en la Gerencia la transmisión del derecho de superficie y la documentación anexa requerida «acreditativa de la solvencia económica o financiera».

Ante ello, el jefe de la Sección de Valoraciones de Urbanismo indica, tras revisar la información, que «no parece que quede acreditada por la entidad la solvencia económica y financiera necesaria para garantizar el desarrollo inmobiliario previsto en la parcela deportiva de titularidad municipal Bizcochero Capitán». Pese a ello, el 6 de febrero de 2020, la nueva sociedad presenta documentación complementaria y se comprueba que «tanto las titulaciones de personal con el que se cuenta como la relación de trabajos realizados en los tres últimos años tienen relación con ejecución de obras y no con la rama deportiva».

Sin solvencia



Considera Urbanismo que, para autorizar la transmisión, «es requisito imprescindible que se acredite, entre otros, la solvencia económica y técnica de la empresa a cuyo favor se solicita la transmisión». La nueva empresa presentó esa documentación, y consideran los juristas que no aparece acreditada por parte de la entidad esa solvencia, por lo que proponen en su informe denegar la solicitud de transmisión presentada por esta nueva mercantil.

La parcela, tras 15 años de trámites, sigue sin ser construida y pasarán años, posiblemente, antes de que se haga algo allí como lo que se previó para los vecinos de este distrito.