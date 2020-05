El presidente de Vox reitera que «de momento no habrá primarias»

El presidente provincial de Vox Málaga, José Enrique Lara, no quiso reconocer la existencia de una crisis interna en el seno de la formación y descartó que, en este momento, exista la posibilidad de que vayan a celebrarse a corto plazo unas elecciones primarias para elegir al Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

José Enrique Lara desvinculó la reciente dimisión del vicesecretario de Comunicación, Enrique Canivell, de la existencia de problemas internos e insistió en que «se trata de una reestructuración, realizada por el partido a nivel nacional, en la que se ha decidido que no continue Enrique Canivell. No se trata de un problema interno, en absoluto lo hay; es un puesto orgánico y desde la nacional se ha decidido prescindir de él, en diferentes provincias se ha prescindido de los actuales responsables de comunicación y ya está, no existe nada más, todo lo demás es sacarlo fuera de contexto», añadió el presidente provincial de Vox.

José Enrique Lara pasó por alto, igualmente, la existencia de grupos de afiliados malagueños que trabajan para distintas candidaturas con la intención de optar a la dirección provincial del partido en unas elecciones primarias: «No voy a valorar lo que hace otro grupo de personas, que son libres de hacerlo pero están incumpliendo la normativa del partido; allá cada uno con su conciencia y forma de actuar».

Respecto a la convocatoria de primarias –en las distintas provincias y antes de este verano– que esperaba el sector crítico malagueño, el presidente de Vox Málaga aseveró que «de momento no hay primarias. Las primarias las marca la nacional del partido y no ha dicho nada, cuando lo diga las habrá; llevamos oyendo a estos grupos de afiliados –y algunos no afiliados ya– un año diciendo que habrá primarias y el único bombo que tienen es el de los medios de comunicación, que les siguen dando coba», enfatizó Lara.

A juicio del máximo responsable de Vox Málaga, «el partido nunca ha manifestado que fuera a aprobar la convocatoria de primarias; el comité nacional en ningún momento lo ha dicho, solo dice que cuando tenga que haberlas las habrá».

«Aunque los medios de comunicación lo publiquen el partido no lo ha dicho, son los dimes y diretes», insistió Lara sin reconocer una inminencia de estas primarias que en varias provincias españolas se esperan con especial necesidad, ya que a diferencia de la de Málaga no cuentan con un Comité Ejecutivo Provincial sino con una gestora que se encarga de forma provisional de la dirección territorial del partido.