Manuel Curtido Oliva es el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' desde enero de 2019. Lleva toda la vida, de una forma u otra, vinculado a la actividad de este colectivo y tratando de que estas entidades ganen protagonismo y peso, además de difundir las tradiciones malagueñas y de ganar jóvenes para la causa. Los peñistas son el alma de la Feria de Málaga, para cuyo real de Cortijo de Torres piden un uso permanente todo el año. Ya han hecho los deberes para la Semana Mayor de 2020, porque debían tenerlo todo preparado pese a saber, como ha dicho en innumerables declaraciones públicas Curtido, que lo primero es la salud pública. En esta entrevista, acepta abiertamente que la Feria de 2020, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, podría no celebrarse.

¿Habrá Feria de Málaga?

Nosotros creemos que no habrá Feria de Málaga, al menos Feria con casetas familiares tal y como las conocemos. De todas formas, esa no es una decisión que dependa de nosotros, sino del Ayuntamiento. Por nuestra parte, simplemente anteponer la salud por encima de todo.

Si no hay Feria, ¿qué harán las peñas o, mejor dicho, cómo desarrollarán las actividades propias de esta época?

Nuestro programa de actividades se irá desarrollando en función de las fases de desescalada y lo que nos marque la nueva normalidad. De momento, ya hemos potenciado la realización de eventos online mientras no se puedan realizar presencialmente, como pueden ser cursos de formación o la Escuela de Copla, que ya está desarrollando su labor. Tenemos capacidad para adaptarnos, con responsabilidad, a las medias que se nos impongan pero al mismo tiempo mantener nuestra labor de promoción de la cultura popular de Málaga.

¿Puede llevarse a cabo una Feria con las medidas de distanciamiento social necesarias para evitar el coronavirus?

Tal y como la conocemos, parece que es imposible. Si entendemos una feria tradicional con bailes, paseos de caballos, conciertos, o casetas tradicionales, va a ser muy difícil poder realizarla. Todo es muy complicado, ya que una feria implica indispensablemente una gran afluencia de público. Quizás de otro modo, con un carácter más comercial, se podría; pero las peñas no van a la Feria por dinero, sino por fomentar el compañerismo y reivindicar nuestras tradiciones.

De esta forma, ¿cómo están encarando las peñas este tiempo difícil, dado que primavera y verano es una época muy importante para sus actividades: las cruces de mayo, las verbenas, etcétera€?

Con mucho rigor y atentos a las medidas que las autoridades sanitarias nos van marcando. Aunque desde la fase 1 ya se puedan emplear las terrazas, la mayoría de las entidades están esperando al inicio de la fase 2 para comenzar a abrir sus locales y retomar las actividades que tenemos encomendadas, manteniendo lógicamente las distancia social y todas las medidas de protección marcadas. Entre las actividades que se deberían haber realizado en las últimas semanas, hemos querido tirar de ingenio para que no se olvidaran. Este ha sido el caso de las Cruces de Mayo, que no se han podido instalar como cada año en nuestras peñas, pero que han sido objeto de un concurso de dibujo infantil que ha tenido una gran participación y que nos ha permitido mantener viva la llama de esta fiesta e, incluso, fomentarla entre los más pequeños. Así lo seguiremos haciendo, ya que la Federación tiene intención de ir readaptando sus actividades a las posibilidades de cada momento.

¿Si no hay Feria, qué van a hacer con el dinero de los proyectos?

Evidentemente, si no hay Feria hay actividades que no se van a realizar, y que forman parte de los proyectos que tenemos aprobados con las administraciones. En ese caso, se procedería a la renuncia de los mismos, y nos encantaría que ese dinero se dedicara a cubrir necesidades sociales generadas por la pandemia. De hecho, desde la Diputación ya se nos ha comunicado que se va a hacer un esfuerzo importante en este aspecto, empleándose para ello fondos que inicialmente estaban consignados para nuestras actividades. En cualquier caso, aunque nuestra voluntad sea que con ese dinero que no se va a emplear se cubran estas necesidades, serán las propias administraciones las que deberán determinar su destino final.

Supongo que ya lo tendrán todo montado€

Desde que se decretaba el estado de alarma, la Federación no ha dejado de trabajar en múltiples aspectos. En el tema de la Feria, como en otros, seguimos trabajando, pero también estamos sujetos a las ordenanzas municipales. Es el Ayuntamiento quien tiene que decir si hay feria o no, y si la hay en qué condiciones. Será entonces cuando tendremos que valorar lo que van a hacer las entidades federadas, tanto con sus casetas propias como con las actividades que desarrollan a lo largo de todo el recinto ferial.

Cambiando de tema, ¿por dónde debe ir la Feria de los próximos años: más Centro o más Real?

La Federación siempre ha apostado por el Real, es el lugar donde siempre hemos desarrollado nuestra actividad, habiendo estado presentes en los diferentes recintos desde El Parque a ahora Cortijo de Torres. Siempre hemos querido más casetas familiares, porque entendemos que son las que mantienen la esencia tradicional de la feria andaluza, con nuestros bailes y cantes, con sus paseos de caballo y todo el esplendor que conlleva.

Y, por otro lado, ¿consideran que hay demasiado negocio privado de hostelería en el Real o no?

Insisto, nosotros apostamos por las casetas familiares. No es que nos opongamos a las casetas de restaurantes, es algo en lo que no nos pronunciamos, pero nos gustaría que se apostara por las más tradicionales, y que se reagruparan para no estar desperdigadas por todo el recinto. Sí que nos gustaría que las casetas de discotecas estuvieran más controladas.

¿Han avanzado en su proyecto de que las casetas de Real del Cortijo de Torres tengan actividad todo el año?

En ese tema venimos trabajando desde hace muchos años y apostamos por que las entidades que así lo deseen puedan construir sus casetas fijas. Siempre hemos estado interesados en que el espacio de Cortijo de Torres tenga uso durante todo el año, bien con actividades de la Federación que se pueden desplazar hasta allí, como de las distintas entidades a título individual. En primer lugar nos gustaría poder gestionar durante todo el año la caseta con la que cuenta la Federación durante toda la feria, y que está completamente equipada. Nos encantaría que así sucediera también con las demás casetas que puedan construir las demás entidades, con una concesión de 15 años prorrogables, tal y como se aprobó y no se está cumpliendo.

¿Qué futuro tienen las peñas de Málaga?

Tengo el convencimiento de que esta crisis del coronavirus nos va a obligar a salir con nuevas ideas, que terminarán por reforzarnos. Como es lógico, habrá casos en los que se vivan situaciones especialmente complicadas, y desde la Federación vamos a apoyarles para que puedan crecer y puedan superar las dificultades de este momento. Por eso no dejamos de trabajar, no para mantenernos sino para seguir creciendo. Es este aspecto, es esperanzador ver cómo hay peñas que se están creando actualmente o que han manifestado su intención por unirse a nuestra Federación.

¿Se incorporan cada vez más jóvenes? ¿Qué se hace para atraerlos a la actividad peñística?

La incorporación de la juventud es uno de los caballos de batalla de la actual junta directiva. Estamos colaborando en distintos aspectos, y contamos con nuevos proyectos que consideramos que van a ser atractivos para la juventud. En ese sentido, también estamos apostando por nuevas redes sociales en las que están los jóvenes y les invitamos a conocernos. También el carnaval, el cante o el baile son mundos en los que la juventud está muy representada y en los que el colectivo peñista tiene una presencia muy asentada.