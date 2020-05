Las queserías artesanales malagueñas lanzan su catálogo interactivo

Las queserías artesanales malagueñas han lanzado un catálogo interactivo con el objetivo de favorecer el consumo de estos productos. En el catálogo se describe cada quesería y se proporciona una relación de los productos que cada una de ellas ofrecen al mercado. Desde el propio catálogo se puede acceder con enlace directo a las tiendas on line de las queserías, para obtener queso a golpe de clic; asimismo, se facilita la toda la información sobre las que disponen de venta a domicilio, para que por teléfono, WhatsApp, Facebook o email puedan hacer sus pedidos.

Por último, pero no menos importante, el catálogo dispone de un mapa interactivo que facilita la ubicación exacta de cada quesería y su ruta más cómoda, utilizando Google Maps, para que, cuando las circunstancias lo permitan, puedan visitar las queserías y comprar in situ su queso preferido.

La provincia de Málaga es la primera de Andalucía en producción de leche de caprino lo que, además, la convierte en la primera región productora a nivel nacional y la segunda a nivel europeo. El Queso de Málaga está recogido en el Catálogo de Quesos Españoles y es una de las cinco variedades de queso de cabra reconocidas en Andalucía.

Son quesos elaborados de forma artesanal con leche de excelente calidad que proviene de las razas autóctonas de cabras de raza malagueña y payoya. Pero, aunque las queserías artesanales han mantenido las técnicas de los grandes maestros queseros, no por ello han dejado de lado la innovación y, actualmente, elaboran una amplia variedad de quesos de gran calidad entre los que, además de los clásicos y conocidos quesos fresco, semicurado y curado, podemos encontrar excelentes quesos de pasta blanda tipo brie o azul, cremas de queso y quesos con multitud de acabados (al romero, a la pimienta, al pimentón, al café, en manteca, en aceite, envuelto en hojas de mango, con nueces€), requesón, rulos de cabra€. No hay amante del queso que no encuentre su sabor preferido.

Un sector actualizado y al día que aúna tradición e innovación para que la marca Queso de Málaga pise fuerte en el sector y así lo demuestran los numerosos premios que cada año reciben los queseros y queseras malagueños cuando presentan sus productos en los distintos certámenes internacionales y nacionales.

El catalogo que ahora se presenta es una excelente herramienta para consumir queso de Málaga, un producto artesano, saludable y de comercio local que ha mantenido su producción asegurando el suministro de alimentos básicos en la provincia y que ahora los pone aún más al alcance de tu mano.