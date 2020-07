Detenido por pedirle fotos a una menor de 14 años de Málaga

Un joven de 20 años ha sido detenido en Jaén por presuntamente le solicitarle fotos íntimas a una menor de 14 de años de Málaga con la que también intentó tener una cita a pesar de conocer su edad. El padre de la chica fue el que denunció que su hija estaba recibiendo mensajes de una persona que le solicitaba fotos íntimas. Los agentes realizaron diversas gestiones que desvelaron que el arrestado había conocido a la víctima, que sufre una discapacidad, a través de internet y se comunicaba con ella a través de una aplicación diseñada para comunidades de videojuegos por la que le mandaba imágenes propias y le solicitaba a la menor imágenes íntimas.

Las pesquisas han permitido identificar al presunto responsable de los hechos, que finalmente ha sido localizado y detenido en Jaén como presunto autor de un delito de corrupción de menores. En el operativo le intervinieron su teléfono móvil y tras analizar su contenido quedó comprobado que las imágenes compartidas con la menor y el avatar del arrestado coincidía.El arrestado y el atestado policial instruido han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Detenidos de Jaén.

Consejos para navegar por redes sociales

Los padres deben ser conscientes del uso que hacen sus hijos de la cámara del móvil o WebCam. Es necesario plantearnos si son suficientemente maduros para tener su propio móvil o dispositivo, con la responsabilidad que eso conlleva.

Enviar fotos o realizar videollamadas es un riesgo sobre el que no siempre reflexionan, pueden producir un contenido comprometedor o íntimo sin que ellos sean conscientes de ello. Mientras no se estén usando, las cámaras deben estar tapadas, y sólo utilizarse de forma meditada y con precaución.

Código básico de circulación por la red para los jóvenes

Hay que ser conscientes de que la mayor protección que podemos tener en Internet es seguir unas reglas básicas.

Debajo se ofrecen unas recomendaciones básicas para protegerte, que pueden considerarse un código básico de conducta en la navegación por Internet. No solicites ni entregues por Internet datos como direcciones, contraseñas, números de teléfono, lugar de estudios etc.

Particularmente si eres menor de edad NO QUEDES nunca con nadie sin conocimiento y consentimiento de tus padres.

No aceptes dinero ni regalos de ningún perfil, terminarán pidiéndote algo o te pondrán condiciones que no debes aceptar.

No publiques fotos o videos a la ligera, mucho menos NINGUNO de carácter sexual, íntimo o erótico.

No compartas con nadie tus claves privadas de acceso a tus cuentas en redes, trata de cambiarlas regularmente.

No pinches enlaces que te lleguen desde correos, números de teléfonos desconocidos o perfiles desconocidos, tampoco abras ningún archivo que llegue de la misma manera. Puede ser utilizado para instalar un malware (software maligno) en tu móvil u ordenador, o hacerse pasar por alguien o alguna pagina falsa con el fin de recabar tus datos privados.