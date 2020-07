Dani Pérez: "La Luz es el mayor exponente de la Málaga abandonada que ha creado De la Torre"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha pedido "igualdad" en el trato que el Ayuntamiento da a la barriada de la Luz, ya que "es la zona que cuenta con menos inversiones municipales de toda la ciudad, ni un solo euro en este ejercicio". Así lo ha manifestado Pérez durante una visita a este barrio perteneciente al distrito Carretera de Cádiz, en compañía de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y de un nutrido grupo de vecinos."La Luz es el mayor exponente de la Málaga abandonada que ha creado De la Torre", ha lamentado.

El líder socialista ha afirmado que el consistorio "no se preocupa por cambiar instalaciones eléctricas obsoletas, que los parques infantiles y los bancos presentan una evidente falta de mantenimiento, y que la suciedad es permanente en las plazas, mientras que Calle Larios luce cada día con un brillo ejemplar porque allí se baldea casi todos los días. Hay que cuidar la Málaga real, la de los barrios donde viven los malagueños", ha defendido el edil del PSOE. De esta forma, el portavoz del PSOE ha lamentado que la mayoría de dinero se destina a barrios del centro de Málaga y el resto quedan completamente olvidados.

Sobre la limpieza, "es evidente que no se baldea aquí lo que se debe baldear", ha manifestado Daniel Pérez durante un paseo por Plaza de la Luz, que también muestra a primera vista "jardines en mal estado, árboles sin podar y falta de limpieza. Esta es la principal queja de los vecinos". Precisamente, el distrito de la Carretera de Cádiz es el más grande de la ciudad con 115.000 habitantes y una de las zonas que más problemas presenta. Y tanto la limpieza como la falta de infraestructuras y mantenimiento de parques y jardines es el denominador común en las demandas vecinales. "Esto no es Calle Larios. Es El Barrio de la Luz. Uno de los barrios más densamente poblados de España y Europa. El que menos recibe en inversiones municipales. Ni un solo euro en este ejercicio", se ha lamentado el portavoz socialista.

El socialista ha agregado que "aquí no verán operarios limpiar a diario, ni arreglarán sus calles grandes empresas. Esta realidad se repite en todos los barrios, nuestros barrios. Esta realidad es una absoluta vergüenza que debemos cambiar porque Málaga no se merece a un equipo de gobierno que vive de espaldas a los distritos". Y todo ello, "mientras miles de familias malagueños siguen pasando hambre porque durante el Estado de Alarma perdieron sus ingresos económicos y el equipo de gobierno no ha estado a la altura". Para el líder socialista, "el alcalde está de brazos cruzados mientras hay una realidad en la ciudad, que hay familias malagueñas que están pasando hambre y que el Ayuntamiento ha empezado ya a cobrar tributos municipales". Pérez ha exigido que "de manera urgente" ponga en marcha un Plan de Reconstrucción social y económico para la ciudad. "Para ello, puede tomar nota de varios municipios andaluces, como Mijas y Sevilla, que han gestionado ayudas para las familias y para los autónomos desde el primer día", mientras que en la capital malagueña "estamos todavía enfrascados en reflexiones y reuniones que no ayudan a los malagueños y somos el único gran municipio que no cuenta con un plan de reconstrucción social y económico. Divagamos, pero no actuamos", ha exclamado Daniel Pérez.

El edil del PSOE ha manifestado que "Paco de la Torre ha demostrado una clara falta de liderazgo durante esta crisis, porque estamos todavía perdiendo el tiempo y poniendo palos en las ruedas de las economías familiares: ya están llegando a los domicilios las facturas del cobro del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de circulación (IVTM) y la plusvalía por herencia, un palo a las familias que demuestra la falta de sensibilidad de este equipo de gobierno". Para ellas, "deja las migajas porque las ayudas directas por la crisis del coronavirus, concretamente 170.902 euros, es una cantidad nimia que ni siquiera es mérito del Ayuntamiento sino de las entidades sociales que han renunciado a las subvenciones", ha agregado el portavoz del PSOE.



Plan de arbolado

Por su parte, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, responsable de la formación en el distrito Carretera de Cádiz, ha exigido al equipo de gobierno del PP "que presente a la mayor mayor brevedad una ordenanza municipal para su gestión y protección, además de seguir las recomendaciones del estudio del Plan Director del Arbolado en Málaga". De esta forma, el edil del PSOE defiende que "siguiéndolas pautas de este control del arbolado, el área de Sostenibilidad Medioambiental podrá frenar la pérdida de ejemplares de nuestros jardines, parques, plazas y calles".

Según la socialista "faltan árboles en la barriada de La Luz, porque sólo hay 333 ejemplares para 25.000 habitantes. Es decir, hay un árbol para 100 residentes en esta barriada". Según datos de la Organización Mundial de la Salud, "a cada habitante le debe corresponder un tercio de árbol. Estamos muy por debajo de esa media", ha aseverado Medina. "Desde hace años, el Grupo Municipal Socialista viene solicitando al equipo de gobierno del Partido Popular la elaboración de una Ordenanza del Árbol para la ciudad de Málaga. Un instrumento válido, mediante el cual se establece las condiciones que garantizan la protección ambiental del arbolado urbano, y sirve, igualmente, de orientación y guía de los comportamientos sociales e individuales con respecto a dichas zonas. De este modo se preserva el equilibrio ecológico y la calidad de vida de la ciudadanía", ha agregado Begoña Medina.

Además, Begoña Medina ha aprovechado la cita con los medios de comunicación para volver a exigir al Ayuntamiento de Málaga el soterramiento de los cables de electricidad, "para evitar incendios cerca de las viviendas" en este distrito, donde se dan numerosos casos de "cableado al aire libre". Además, de La Luz, la edil del PSOE ha señalado como zonas "afectadas por este problema las barriadas de Sixto, Dos Hermanas y las Delicias", todas en el distrito de Carretera de Cádiz, si bien "las marañas de cables adosados las fachadas de viviendas es un mal generalizado en toda nuestra ciudad".