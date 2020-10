Los Prados quiere su estación

Los vecinos también reclaman más medidas para aminorar la velocidad en el Camino de los Prados, que les recuerda a una «autovía» . El concejal de Urbanismo responde que se ha reunido con Adif y que los convenios se retoman.

La plazoleta ajardinada que acondicionaron trabajadores de Renfe es hoy un despojo. Detrás se encuentra la estación de Los Prados, con las puertas cerradas y tapiadas. La llegada del AVE supuso el final de la veterana estación, cuentan los vecinos.

«En su día se hizo una propuesta para que, mediante un convenio con Adif, pasara al Ayuntamiento, porque tenemos necesidad de una biblioteca. Aquí viene el bibliobús y no puede aparcar por ningún lado», cuenta Lorenzo Márquez, de la Asociación de Vecinos de Los Prados.

A su lado, Josefa Díaz, también dirigente vecinal, señala que además podría alojar un consultorio médico, lo que evitaría a los vecinos el desplazarse hasta el Centro de Salud del Tiro de Pichón, donde no llega el autobús a la puerta y los mayores del barrio tienen que caminar un trecho.

Para Salvador Medina, presidente vecinal, este doble equipamiento daría servicio no sólo al barrio sino a la zona en expansión de Intelhorce y Sánchez Blanca.

Otro asunto relacionado con Adif son cuatro zonas verdes de su propiedad, la mayoría junto al Camino de los Prados, pendientes de pasar al Ayuntamiento. Los vecinos lamentan que en general estén muy mal mantenidas y reclaman el convenio que las incorpore al barrio.

Los responsables vecinales piden medidas para aminorar la velocidad en el Camino de los Prados

Los vecinos, que quieren destacar la buena respuesta tanto de la concejala Teresa Porras como del responsable del distrito, también expresan su queja por el mal estado de las zonas verdes municipales. «No estamos contentos con la empresa que las lleva. Hay árboles que pusieron hace dos años y se han echado a perder porque no se riegan, aparte de que hay alcorques vacíos», resume Lorenzo Márquez.

Por otro lado, reclaman más medidas para calmar el tráfico del Camino de los Prados. «Los fines de semana pasan los coches volando. Creen que van por una autovía», lamenta Josefa Díaz, mientras que Lorenzo Márquez destaca que por el barrio pasa el tráfico de los polígonos de San Luis, La Estrella y Guadalhorce.

La asociación explica que recibió la respuesta del Área de Movilidad, que implantará medidas para apaciguar el tráfico en una de las dos áreas propuestas por los vecinos, aunque no incluye el casco urbano. «De calle París a calle Driza dicen que no es necesario. Nosotros no somos de esa opinión porque lo vivimos todos los días y no respetan los semáforos», destaca Salvador Medina.

Por último los vecinos se quejan de la poca efectividad de la aplicación de denuncia Málaga Funciona.

Plano de las cuatro parcelas de Adif pendientes de cesión

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, contestó a los vecinos que hace unos días pudo reunirse con Adif para examinar los convenios pendientes.

El retraso en su puesta en marcha, explicó, se ha debido a que las dos partes han tenido que solucionar cuestiones pendientes sobre patrimonio.

Los convenios, señaló el concejal, incorporarán la estación de viajeros, previa expropiación municipal, así como las cuatro parcelas que serán cedidas por Adif y pasarán al Ayuntamiento.

«Una vez subsanadas estas cuestiones retomamos los convenios. Incoaremos los expedientes de expropiación y en el momento en que haya dinero se acometerán», subrayó.

Con respecto a la estación precisó que cuando se incorpore al patrimonio municipal los técnicos valorarán su estado, por si hay que rehabilitarla y por último se decidirá el uso.

Por su parte la concejala del distrito, Teresa Porras, declaró a este diario que está «pendiente de las reivindicaciones de los vecinos». Con respecto a los problemas de tráfico, explicó que de las dos peticiones vecinales, el Área de Movilidad ha aceptado una de ellas. «Las cosas hay que probarlas, vamos a ir viendo con el tiempo cómo funcionan y si hay que pedir más medidas, se pedirán».

En relación con Parques y Jardines, indicó que los árboles sólo se riegan durante el primer año, «luego no hace falta regarlos». Y con respecto a los alcorques informó de que el próximo mes Parques y Jardines «empezará a reponerlos».