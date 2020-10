Conde avisa de que el superávit irá a amortizar deuda si el Gobierno no decide ya

El concejal de Adelante Málaga, Nicolás Sguiglia, ha pedido, en la Comisión de Economía y Hacienda de hoy, la comparecencia del teniente de alcalde delegado del área, Carlos Conde, para que explique cómo será los presupuestos de 2021 una vez el Ejecutivo central permita a los ayuntamientos no estar sujetos a las reglas de gasto y estabilidad y les deje, por tanto, usar los remanentes y el superávit, que en el caso de Málaga roza los 49 millones de euros, para hacer frente a los estragos sociales causados por la crisis sanitaria y económica del covid-19. Conde ha indicado, así, que no quiere hablar hasta que no haya un decreto del Gobierno, porque no puede hacer con suposiciones las cuentas de 2021, pero sí ha advertido de que, si no hay una decisión en dos o tres semanas, ese dinero habrá de utilizarse, por imperativo legal, para amortizar deuda.

"Si en dos o tres semanas no hay un decreto claro en este sentido, el superávit presupuestario irá a amortizar deuda, con la ley en la mano, no hay un escenario claro, las reglas del juego no se han definido, es más, reconozco que es positivo porque se están acercando a exceptuar las reglas fiscales, pero ¿cómo? No hay seguridad jurídica de un decreto que nos diga cómo o por qué", ha reflexionado Conde, mientras que Sguiglia ha replicado que esa es la intención del Gobierno, que va a salir adelante, y ha indicado que, entre otras cosas, se ha retrasado la decisión por la moción de censura de Vox. El edil de la oposición ha insistido en que ese dinero debe ir a políticas sociales.

Conde ha insistido en que hay demasiadas variables, como por ejemplo qué dinero llegará procedente de la Unión Europea vía Estado, si habrá dinero para cubrir los 10,5 millones de euros de déficit de la EMT en las conocidas ayudas al trasporte o cómo se van a articular las ayudas.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, de hecho, ha asegurado que esta propuesta partió del alcalde, Francisco de la Torre, en marzo, quien de hecho envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitándole que suspendiera el sometimiento del Consistorio a la regla de gasto de la Ley Montoro, y ha indicado que el antecesor de la socialista en ese ministerio, Cristóbal Montoro, militante del PP, claro, ya declaró públicamente que no tenía sentido mantener las políticas de estabilidad en una situación tan dramática como la actual y, por tanto, la propia ley tenía mecanismos para su suspensión o derogación.

"¿Para qué podremos usar ese dinero? ¿Para gasto corriente? ¿Para invertir? ¿Si es una modificación presupuestaria la podremos hacer de urgencia? Todo ello ocurre por la irresponsable dejadez temporal de Montero, que ya en marzo recibió una carta del alcalde en la que le pedía flexibilizar las reglas fiscales, porque hay fórmulas jurídicas para ello", ha reflexionado.

Sguiglia ha insistido varias veces en la necesidad de tener un debate claro y sereno, en qu ella ciudadanía merece conocer cómo serán las cuentas de 2021, que habrían de ser, ha dicho, "expansivas" dada la situación social, a lo que Conde ha opuesto que aún no sabe si habrá un desplome de ingresos de cara al ejercicio próximo, por lo que son demasiadas incertidumbres las existentes.