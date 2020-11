Cuando el duelo es por la pérdida del empleo

Trabajaba en recursos humanos hasta que un día un despido la sacó de su «zona de confort». Se reorientó al coaching y ahora ha publicado un libro en el que desgrana las claves para superar situaciones de dificultad laboral.

Diana Abeledo había dedicado toda su vida profesional al área de los recursos humanos pero sufrió la traumática experiencia de un despido repentino en la compañía en la que llevaba empleada diez años. Tras este acontecimiento, que la sacó de lo que ella misma denomina su «zona de confort», decidió reorientarse al mundo del coaching, con el objetivo de que su trabajo sirviera para ayudar a las personas en su crecimiento personal y profesional. Abeledo, que ha desarrollado toda su carrera profesional en Málaga, acaba de publicar ahora el libro 'Me han despedido del trabajo, ¿y ahora qué?' (Editorial Círculo Rojo) en la que desgrana las claves para encarar una realidad que, desgraciadamente, es aún más amenazante en una época tan incierta como ésta, debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Diplomada en Relaciones Laborales y máster en Coaching por la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, afirma que hay muchas personas que afrontan la pérdida del trabajo como un duelo. «Aparece el sentimiento de tristeza y malestar. Esta emoción, como todas las emociones básicas es adaptativa: la tristeza aparece cuando hemos perdido algo, nos sentimos fracasados y desilusionados», comenta en el libro, recordando que el propio organismo «interioriza» así el paso de una situación a otra (en este caso, de tener trabajo a estar en el desempleo).

Otro problema es que la mente, en ese tránsito, «sabotea» a la personas con pensamientos del tipo «No hay trabajo», «No sé hacer nada más» o «Dónde me van a contratar a mí con la edad que tengo», impidiendo también reconocer los talentos ocultos o desaprovechados que todos tenemos.

Más que un manual de búsqueda de empleo, el libro trata de ser una guía dirigida a aquellas personas que se encuentran en una situación de «transición profesional», ya sea por un despido o una situación de desempleo, e incluso para otras que, a pesar de tener un trabajo, «no se sienten realizadas o piensas que están estancadas».

«Las ayudo a que vean esta situación como una oportunidad para encontrar su propósito, saber para qué están aquí y definir un objetivo profesional concreto, ofreciendo las herramientas necesarias para ello», explica esta profesional del coaching, que en su trabajo diario realiza sesiones individuales o grupales, tanto presenciales como online, para desarrollar habilidades que mejoren las distintas áreas de la persona. Las herramientas mencionadas sirven tanto para entender y gestionar las emociones como para descubrir los talentos y definir bien el objetivo profesional a conseguir.

Abeledo sostiene que incluso una situación tan dura como perder el empleo puede también ser vista como una ocasión para «reinventarse» tanto a nivel profesional como personal. La clave para superar emocionalmente la pérdida del empleo es, por un lado, «aceptar la realidad» una vez pasados los instantes iniciales de abatimiento y, por otro, elaborar un plan de acción por escrito donde la persona establezca los pasos que quiere dar, su orden y los plazos que dedicará a cada uno.

«A veces no actuamos porque no somos capaces de ver todas las opciones que tenemos. No sabemos qué hacer para conseguir lo que deseamos», señala. Luego llegará poner en práctica lo expuesto en el libro, estableciendo pautas diarias que incluyan la reelaboración del currículum o las visitas a empresas. Abeledo anima a no desesperar.

«La cosa puede estar difícil, pero hay gente que incluso ahora está encontrando trabajo», afirma.