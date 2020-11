Movilidad estudia que los vecinos de Huelin no paguen el SARE durante la prueba

Un debate trabado, agrio y con el uso de palabras gruesas y acusaciones. Así ha sido el intercambio de pareceres en el Pleno de hoy en relación a una moción del PSOE en la que los socialistas piden al Ayuntamiento que no se instale la zona azul en Huelin, que haga una consulta ciudadana sobre la implantación de nuevas zonas SARE en la ciudad y que se reúna el regidor, Francisco de la Torre, con los residentes en Cruz de Humilladero para constituir una mesa que aborde la falta de aparcamiento en el barrio. Todos los puntos han sido rechazados al sumar el PP, Cs y Juan Cassá sus dieciséis sufragios frente a los 15 votos a favor del PSOE, Podemos e IU. De cualquier forma, durante la refriega, el alcalde ha aprovechado para anunciar que Movilidad está estudiando la fórmula jurídica que permita que los residentes del entorno de Tomás de Echeverría no paguen mientras la zona azul esté a prueba (se habla de un periodo de seis meses). En concreto, deberían abonar aproximadamente un euro a la semana.

El alcalde ha intervenido en varias ocasiones para recordar que la zona azul en Huelin se pondrá a prueba sólo durante seis meses y, si no funciona, se quitará. Y también ha destacado que se está buscando una fórmula para que quienes trabajan en negocios hosteleros y comercios puedan aparcar tanto en Huelin como en Cruz de Humilladero pagando menos. Cabe recordar que el alcalde confirmó el miércoles no sólo que la zona azul entrará a funcionar en Tomás de Echevarría el 14 de diciembre, sino que se va a retomar la idea también para Cruz de Humilladero, una propuesta que hace más de un año generó una amplia controversia y el rechazo de parte de los vecinos, comerciantes y de la oposición.

Toda esa tensión se ha trasladado hoy al debate plenario sobre la moción del PSOE. Daniel Pérez, portavoz socialista, ha pedido valentía al regidor para hacer una consulta ciudadana en la zona. Ha recordado, de hecho, que ya se hizo una en El Torcal y los vecinos dijeron que no al SARE. "Un buen alcalde escucha a sus vecinos y les hace caso, usted no ha estado a la altura", ha dicho, para insistir, en relación a la zona azul de Cruz de Humilladero, en lo siguiente: "En Cruz de Humilladero, ustedes buscan un afán recaudatorio, quieren meterle la mano a los malagueños en el bolsillo", además de acusar al alcalde de mentir.

El regidor ha repetido que todo se va a hacer a prueba, que es la "mejor consulta ciudadana", ha destacado que en otras partes en las que se ha implantado la zona azul, como El Palo o La Trinidad, la oposición se negaba a ello, y finalmente han resultado ser experiencias positivas, de forma que ahora le piden ampliar el SARE. Ha acusado a los socialistas de utilizar políticamente este debate. "Estamos buscando la fórmula jurídica para que los residentes no paguen ni un euro semanal".

José del Río, edil de Movilidad, ha insistido en que es una prueba, ha acusado a Pérez de actuar de forma "demagógica", ya que el PSOE, allí donde gobierna, impulsa zonas azules (Sevilla, por ejemplo), que el PP ha hecho en la capital 13.500 plazas de aparcamiento y que el alcalde lo ha sido durante 21 años "porque ha escuchado mucho a los malagueños". Ha destacado que se han reunido cinco veces con colectivos de Cruz de Himilladero y ha acusado al PSOE de llamar a algunos vecinos y coaccionarlos para que se posicionaran en contra de la zona azul en Huelin. Aquí se ha dado un cruce de acusaciones entre bancadas, con el alcalde llamando la atención al concejal socialista Jorge Quero y algunos vecinos interviniendo.

Eduardo Zorrilla, portavoz de IU y Podemos, ha subrayado el afán recaudatorio del equipo de gobierno y siempre "en barrios obreros", constatando "el gran rechazo" que hay por esta iniciativa tanto en Huelin como en Cruz de Humilladero.

Ha intervenido Juan Cassá, edil no adscrito, quien ha acusado a Pérez de hacer "un teatrillo" y ha destacado que hay más vecinos y comerciantes que están a favor en ambas zonas. Ha contestado a Cassá Eduardo Zorrilla, quien ha ironizado con que el asturiano habla así para justificar sus emolumentos, y le ha acusado de ser "un constitucionalista de charanga y pandereta" ya que no respeta la participación ciudadana, dado que Cassá había recordado que más del 50% de los malagueños no votan en las elecciones municipales y dudar, precisamente, de la eficacia de las consultas populares.

Noelia Losada, portavoz de Cs, ha dicho que no ve afán recaudatorio en la medida y ha pedido sosegar el debate, además de recordar que se están buscando fórmulas para que los dependientes de los comercios y trabajadores de restaurantes puedan aparcar con precios más baratos.

Han intervenido varios representantes vecinales tanto de Huelin como de Cruz de Humilladero que se han mostrado radicalmente en contra de la zona azul.